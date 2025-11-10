Marcha por Carlos Manzo en CDMX: calles bloqueadas y rutas alternas este 15 de noviembre (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La Ciudad de México se prepara para una nueva movilización este sábado 15 de noviembre, en memoria de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1 de noviembre. La marcha, convocada por el movimiento “México se levanta”, busca exigir justicia y enviar un mensaje de unidad frente a la violencia política que ha impactado a distintos municipios del país.

De acuerdo con los organizadores, la manifestación se llevará a cabo de manera simultánea en al menos 35 ciudades del país, incluyendo Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Mérida y Veracruz. En la capital, el contingente principal se concentrará en la Columna de la Independencia y avanzará hacia el Zócalo capitalino, donde se prevé un mitin con mensajes y actividades simbólicas en honor a Manzo.

Horario y ruta de la marcha por el asesinato de Carlos Manzo

La marcha en memoria de Carlos Manzo en la Ciudad de México iniciará a las 8:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia, ubicado sobre Paseo de la Reforma. A partir de ese momento, los participantes avanzarán hacia el Zócalo capitalino, siguiendo el corredor principal de Avenida Juárez, con paradas simbólicas en puntos emblemáticos como la Glorieta de la Palma, Bellas Artes y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) han advertido que habrá afectaciones viales a lo largo de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles aledañas al Centro Histórico, por lo que se recomienda a los automovilistas y al transporte público considerar rutas alternas.

La movilización coincidirá con la concentración de otros colectivos en la capital, por lo que se espera un aforo estimado de entre 5,000 y 7,000 personas, aunque las cifras podrían variar según la participación ciudadana.

Imagen del alcalde de Michoacán, Carlos Manzo, durante un evento público / Especial

Ciudades donde habrá marchas por Carlos Manzo

Además de la CDMX, la iniciativa “México se levanta” informó que la jornada de protesta se replicará en diversas entidades del país. Estas son algunas de las ciudades confirmadas donde se espera la presencia de manifestantes:

Acapulco, Aguascalientes, Ciudad Juárez y Celaya

Chetumal, Cuernavaca, Culiacán y Durango

Ensenada, Guadalajara, Hermosillo y León

Mérida, Mexicali, Monterrey y Oaxaca

Pachuca, Puebla, Querétaro y Tapachula

Tijuana, Torreón, Veracruz, Villahermosa y Xalapa

Zacatecas

Los organizadores han pedido a los asistentes portar una playera blanca y un sombrero, símbolos del llamado “Movimiento del Sombrero” que Carlos Manzo promovía como emblema de resistencia civil pacífica frente al crimen organizado.

Calles cerradas y rutas alternas para evitar afectaciones

De acuerdo con los reportes de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la SSC-CDMX, se prevé el cierre parcial o total de las siguientes vialidades durante la marcha:

Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ángel hasta Avenida Juárez.

Avenida Juárez y Eje Central, con acceso restringido hacia el Zócalo.

20 de Noviembre, 5 de Mayo y Tacuba, con paso limitado por la concentración en el Centro Histórico.

Rutas alternas sugeridas:

Al poniente, usar Río de la Loza y Chapultepec.

Al sur, optar por Circuito Interior o Dr. Río de la Loza.

Para ingresar al Centro, se recomienda utilizar José María Izazaga, Balderas o Arcos de Belén.

El Metrobús Línea 7 podría tener cierres parciales en estaciones como El Ángel, La Palma y Bellas Artes, por lo que se sugiere prever trayectos con anticipación.

Plan Michoacán: respuesta federal tras el asesinato de Manzo

El asesinato del alcalde de Uruapan provocó una respuesta inmediata del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien presentó este domingo el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Habitantes de Uruapan marcharon para pedir paz ante el caso Carlos Manzo. / Fotógrafo Especial

El programa contempla una inversión de 57 mil millones de pesos destinados a reforzar la seguridad en el estado, con cuatro ejes principales: atender las causas de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional, mejorar las labores de inteligencia y combatir la extorsión. Además, se desplegarán 10,500 elementos federales, entre Ejército, Marina y Guardia Nacional, para apoyar las labores de seguridad.

Tanto Sheinbaum como el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, condenaron el crimen y aseguraron que no quedará impune. Las autoridades ya identificaron al presunto autor material, Víctor Manuel “N”, de 17 años, abatido durante los hechos, mientras que continúan las investigaciones para dar con los responsables intelectuales.

La marcha por Carlos Manzo será una de las movilizaciones más concurridas del mes en la capital y podría generar afectaciones en vialidades clave del corredor Reforma–Centro. Las autoridades recomiendan a la población evitar circular por la zona durante la mañana y mediodía, así como mantenerse informados a través de los canales oficiales de la SSC-CDMX y Locatel.

El evento no solo representa una manifestación de justicia, sino también un llamado a la paz en el marco del Plan Michoacán, que busca restaurar la confianza ciudadana y reducir la violencia política.

