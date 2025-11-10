México está listo: Sheinbaum presenta la Copa Mundial de la FIFA 2026 (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México está listo para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026, y para la llegada de 5.5 millones de turistas internacionales a la ciudades sede como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

Asimismo, la mandataria indicó que México será el país encargado de tener el partido inaugural, el próximo 11 de junio, y 13 partidos.

“Es un momento extraordinario para el país, son miles de millones de personas que van a ver la inauguración. Esta justa mundialista en México, Estados Unidos y Canadá, es un momento también para reconocer la amistad y la unión entre los tres pueblos, y también para reconocer la importancia de nuestro tratado comercial”, comentó Sheinbaum.

¿Cómo van las obras mundialistas en México?

Este lunes y desde Los Pinos, la presidenta Sheinbaum presentó la Copa Mundial 2026, y resaltó que su gobierno invirtió alrededor de 9 mil millones de pesos para la remodelación de los aeropuertos.

Asimismo, la mandataria informó que el Tren México – AIFA estará listo para esta fiesta deportiva, y este lograra conectar esta terminal aérea con la zona hotelera de la Ciudad de México.

Por su parte, Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, mencionó que como parte de los trabajos mundialistas ya se realiza la revisión de las visas para los visitantes, así como la revisión de los procesos migratorios.

“Con las dependencias responsables de la seguridad y protección civil elaboramos un plan integral articula a todos los niveles de gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que este evento se desarrolla en un entorno, seguro para todas”, comentó.

También, la representante de México ante la FIFA, Gabriela Cuevas, señaló que el mundial llegará a todos los rincones del país, por lo que se logró otros 17 espacios sean considerados como instalaciones deportivas y estas funcionen como centros de entrenamiento.

En tanto, Jürgen Maika, jefe de oficina de la FIFA en México, anunció que en las tres ciudades sedes mundialistas se llevará a cabo los FIFA Fan Fest, donde esperan recibir a más de 800 mil aficionados.

“Estos aficionados, se sumarán a los cientos de millones alrededor del mundo que seguirán los encuentros a través de televisión y en plataformas digitales, se estima que este mundial contará con una audiencia total de más de 6000 millones de televidentes”, concluyó.

