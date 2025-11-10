Maestros de la Sección 22 bloquean carretera en Tehuantepec por crisis en el sistema de salud (10:45 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 10 mde noviembre. Profesores de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan este lunes un bloqueo sobre la carretera Tehuantepec–Salina Cruz, a la altura del hospital del ISSSTE, para exigir atención médica digna y denunciar la falta de insumos, medicamentos y equipo en los centros hospitalarios del Istmo de Tehuantepec.

Los docentes manifestaron su indignación por las recientes muertes de derechohabientes que, aseguraron, pudieron evitarse si las instituciones contaran con los recursos y el personal necesario para brindar atención oportuna.

“No es posible que sigamos perdiendo vidas por negligencia del sistema de salud; exigimos al gobierno federal y estatal que intervengan de inmediato”, expresaron durante la protesta.

Con pancartas y mantas en mano, los maestros colocaron consignas como “La salud no puede esperar” y “Queremos hospitales con medicamentos, no excusas”, frente al nosocomio del ISSSTE.

El bloqueo, que inició desde las primeras horas de la mañana, afecta el tránsito vehicular, generando largas filas y malestar entre automovilistas y transportistas.

Los integrantes de la Sección 22 advirtieron que mantendrán su movilización hasta obtener respuestas concretas por parte del ISSSTE y los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y no descartaron radicalizar sus acciones si las autoridades no presentan soluciones reales a la crisis hospitalaria que afecta a trabajadores de la educación y sus familias.

Elementos de la Guardia Nacional permanecieron en el lugar para resguardar la zona y orientar a los conductores hacia rutas alternas.

