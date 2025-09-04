Mantiene Protección Civil labores de búsqueda de niña arrastrada por la corriente del río Petlapa (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que continúa la búsqueda de la menor Monserrat Herrera Gutiérrez, de 7 años de edad, quien el pasado 30 de agosto fue arrastrada por la corriente tras caer al río Petlapa.

En esta acción, solicita la colaboración de los municipios: San Miguel Soyaltepec, San Pedro Ixcatlán y San José Independencia en la región de la Cuenca del Papaloapan, así como Santa María Chilchotla y San José Tenango, en la Sierra de Flores Magón; que son los más cercanos a la zona de este incidente.

Para este efecto, pide reportar al número de emergencia 9-1-1 o de la CEPCyGR: 951 689 0799, cualquier información que ayude a localizar a esta menor de edad originaria de la comunidad de Mazatzongo de Guerrero, perteneciente al municipio de San Sebastián Tlacotepec de Porfirio Díaz, Puebla.

La colaboración ciudadana es fundamental para fortalecer los esfuerzos de búsqueda y dar pronta atención a este lamentable hecho.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir