Dan de baja a director de la Policía Municipal en Ciudad Ixtepec tras protesta de elementos (12:00 h)

Ciudad Ixtepec, Oax. 4 de septiembre. El director de la Policía Municipal de Ciudad Ixtepec, Onésimo Gil Pérez, fue dado de baja de la corporación luego de ser señalado por presuntamente haber respaldado la protesta que encabezaron varios elementos bajo su mando el pasado 28 de agosto. En aquella ocasión, los uniformados exigieron al presidente municipal, Roberto Carlos Gómez Morales, un salario digno.

Aunque su destitución no ha sido anunciada oficialmente por las autoridades locales, fuentes internas confirmaron que la separación del cargo se concretó la mañana de este jueves.

La decisión tomó por sorpresa a varios elementos de la corporación, generando incertidumbre al interior del cuerpo policial.

Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, policías municipales bloquearon el acceso principal a Ciudad Ixtepec como forma de protesta. En su manifestación, denunciaron las precarias condiciones laborales y la falta de reconocimiento al riesgo que enfrentan diariamente en el ejercicio de sus funciones.

La participación o aparente simpatía del entonces director con las demandas de los elementos habría sido uno de los factores determinantes para su remoción, según trascendió de manera extraoficial.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

Este hecho se suma a una serie de tensiones entre la base policial y la administración municipal, que en los últimos meses ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores que exigen mejores condiciones para los cuerpos de seguridad.

