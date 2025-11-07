Clínicas y hospitales al 80 % en abasto medicamentos en la Mixteca, asegura IMSS- Bienestar (12:0 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 7 de noviembre. En conferencia de prensa, el coordinador de IMSS-Bienestar en Oaxaca, Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, aseguró que las clínicas y hospitales se encuentran al 80 por ciento de abasto de medicamentos en la región Mixteca.

“En la jurisdicción 5, la Mixteca, ya hemos mantenido el 80% arriba, el hospital de Huajuapan, el hospital de Nochixtlán, el de Tamazola, el de Putla de Guerrero y el de Chalcatongo”, indicó.

De acuerdo a la información que presentó, el Hospital María del Pilar Sánchez Villavicencio de Huajuapan de León, cuenta con el 80 por ciento de medicamentos y está al 79 en material de curación.

El hospital de Nochixtlán al 85 por ciento en medicamentos, y en material de curación al 82; el nosocomio de Tamazola, al 87 por ciento, y 70 en abasto de material de curación; el hospital de Putla Villa de Guerrero, tiene el 80 por ciento de los medicamentos, en curación al 60; y el nosocomio de Chalcatongo, al 88 por ciento en medicinas, y al 80 en material de curación.

“Como cada semana, el compromiso del señor gobernador es dar los números de abasto con la finalidad de que la población y todos estemos enterados de que, en cada uno del territorio, en cada uno de los hospitales, en cada uno de los centros de salud, sepan que ya hay el abasto necesario o suficiente para que sean atendidos”, recalcó Ramírez Figueroa.

El funcionario del IMSS-Bienestar en Oaxaca, compartió que, en el abasto de medicamentos de primer nivel, con fecha 20 de octubre, en la Mixteca se entregaron a 149 unidades médicas un total de 165 kits con diversos medicamentos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir