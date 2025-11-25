Madre de menor que sufrió accidente en motocicleta clama por ayuda para trasladar a su hijo a México (18:15 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 24 de noviembre. La angustia y la esperanza se mezcla hoy en el corazón de doña Sheyla Lizeht Vásquez Pacheco, madre del joven Diego Alexis Cruz Vásquez, de apenas 15 años, quien lucha por su vida tras el grave accidente registrado ayer domingo sobre la avenida Oleoducto, en Salina Cruz.

El menor permanece internado en el IMSS de Salina Cruz, donde se encuentra intubado y con traumatismo craneoencefálico, además de haber sufrido un derrame cerebral.

El accidente, que dejó como saldo la pérdida de una vida, sacudió a la comunidad porteña.

Desde ese momento, la familia de Diego vive horas de incertidumbre, aferrada a cualquier rayo de esperanza mientras observan el ir y venir de médicos que hacen lo posible por estabilizarlo.

Con el rostro marcado por el cansancio y la desesperación, doña Sheyla, acompañada del abuelo del menor, hace un llamado urgente a las instancias de Salud para que su hijo pueda ser trasladado a un hospital de mayor especialidad en la Ciudad de México o Puebla, donde pueda recibir los estudios y la atención que necesita con carácter inmediato.

En medio del dolor, la madre reconoce y agradece al personal médico del IMSS por el esfuerzo, dedicación y cuidados brindados a Diego desde su ingreso.

“Han hecho todo lo que está en sus manos”, comenta entre lágrimas.

Con orgullo, doña Sheyla recuerda que Diego es un niño ejemplar, buen hijo, buen estudiante y apasionado jugador de fútbol, cualidades que lo han convertido en motivo de alegría para toda su familia.

Hoy, esa energía que lo caracteriza es la misma que su mamá confía que lo ayudará a salir adelante.

El día del accidente, Diego iba en la motocicleta rumbo a recoger a su mamá para asistir juntos a una fiesta familiar. Nunca llegó a la cita. Ahora, la familia pide el apoyo solidario de autoridades y de quien pueda ayudar, para que este joven tenga una nueva oportunidad de vida y pueda volver a casa.

