Fuerte accidente carretero deja una persona prensada en Zanatepec- Niltepec

2025/11/24  De Redacción ADN
Santiago Niltepec, Oaxaca, 24 de noviembre. Un violento choque frontal entre un tráiler de carga pesada y un camión tipo torton, dejó como saldo una persona gravemente lesionada, a la altura del kilómetro 40 de la carretera federal Zanatepec–Niltepec.

El accidente se registró esta tarde noche y el impacto fue tan fuerte que el conductor del torton quedó completamente prensado entre los fierros retorcidos de su unidad, lo que generó una rápida e intensa movilización de cuerpos de emergencia que se desplazaron hasta el lugar del percance.

Tras varios minutos de maniobras, el chofer identificado como Alfonso S. S., originario de Jalapa del Marqués, pudo ser liberado por personal de rescate. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde se reporta su estado de salud como delicado.

El accidente provocó la interrupción total del tránsito en ambos sentidos de la carretera, generando un considerable caos vial. Autoridades continúan trabajando en el retiro de las unidades siniestradas para restablecer la circulación lo antes posible.

