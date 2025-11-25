DIVIDIR (ese es el Reto) de la PTE Claudia: Alfredo Brena (18:05 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. La presidente Claudia lleva prisa, la fantasía, que funciona muy bien con los de la dádiva electoral, se está agrietando a pasos agigantados, ante la cruda realidad.

Se dice coloquialmente: “Solamente hay un chicharrón, ¡el que truena!, y sino truena, ¡no es chicharrón!”. Esa dicotomía, entre la fantasía y la realidad, es el grave problema por el que atraviesa la presidente Claudia, y de la que depende su permanencia en la silla presidencial.

La presidente tiene perfectamente montado el espectáculo con las Mañaneras, las giras proselitistas semanales por los estados, y las concentraciones masivas de respaldo en el Zócalo del Distrito Federal. Ahí se mueve como pez en el agua, todos son del pueblo, y cualquier promesa que les haga, aunque sea una fantasía que raye en lo imposible, o que no esté acorde con la realidad, simplemente será fanáticamente aplaudida. El acarreado cumple su papel.

Pero, la realidad del país es otra, y esa es la que vive la otra parte de la población, esa que por protestar, la presidente dice que no son pueblo. Porque pueblo, son solamente los que le aplauden.

En este mes de noviembre las grietas de la fantasía se multiplicaron, no por otra razón, sino porque la fantasía nunca es permanente. La presidente ya marcó la ruta de su gestión: ningún Narco Político será procesado, no importa que el desfalco sea evidente, al funcionario defraudador se le premia, no se le cuestiona.

Respecto al Crimen Organizado (CO), a esos se les respeta, y se les respetan sus negocios: el derecho de piso, la extorsión, el secuestro y el asesinato. Porque de la simbiosis Narco Política depende la consolidación de la dictadura.

Y a cualquier grupo que se le ocurra protestar, porque ya no soporta la opresión del CO y/o la opresión del gobierno vía extorsiones del SAT o del Poder Judicial. A esos grupos o personas, no se les hará caso, porque no son pueblo.

En noviembre se agrietó la fantasía del discurso de la presidente. El asesinato del presidente de Uruapan y la Marcha de la Generación Z, evidenciaron, la cruda realidad. Y precisamente hoy, los Productores del Campo y los Transportistas, le paralizaron el país a la presidente, quien hizo todo lo posible por acallar la protesta. Pero esta se realizó.

Indudablemente que la presidente va a minimizar la protesta de los Productores del Campo y los Transportistas, porque esos no son pueblo, son simples opositores, y son minoría.

Pero las grietas que han abierto estos acontecimientos de noviembre. Han evidenciado la real situación en la que tiene al país la dictadura de la 4T. Y es aquí donde estas grietas empiezan a cobrar importancia.

Estamos en el umbral de la negociación del Tratado de libre Comercio entre USA, Canadá y México (T-MEC), y ya desde ahora, se tienen sobre la mesa las inconformidades de USA: Que se dé certeza jurídica a las empresas, cosa que se perdió con la Reforma Judicial; que haya seguridad pública en caminos y carreteras, que es la protesta de hoy de los Productores del Campo y Transportistas y ; que se combata al CO, lo que pidió el difunto presidente municipal de Uruapan.

Podemos ver como se concatenan las demandas de la oposición con las de USA, porque es la realidad del país, tenemos una Narco Dictadura. Y si bien, como respuesta a la oposición, la presidente Claudia, ya se organizó una concentración para el 6 de diciembre en el Zócalo del DF. Con los gringos, en la negociación, no va a tener argumentos, y lo más seguro es que el Tratado fracase.

Esto nos lleva a una cruda realidad electoral. La presidente Claudia ya no puede reclutar más adeptos electorales para la 4T, aunque se tiene que reconocer que: los del pueblo, como les dice la presidente, serán fieles mientras no les falle el “apoyo”.

La presidente lleva prisa, porque ya no hay dinero, y porque el país está endeudado a tope. Luego entonces quiere consolidar la dictadura antes de que falte el dinero, y por ende, la fidelidad del voto del pueblo que le aplaude.

Tal vez el T-MEC naufrague o se firme en condiciones demasiado desventajosas. Pero lo que sí es seguro, es que la terquedad dictatorial de la “elección” del Poder Judicial, con la consecuente pérdida de la certeza jurídica, que reclaman los inversionistas, nacionales y extranjeros, va a llevar al país a la quiebra. Y es aquí donde, para el consumo del público de las Mañaneras, la presidente dirá: ¡la culpa de la quiebra del país, es de los gringos!

Por eso lleva prisa la presidente Claudia, las dádivas electorales ya no le van a dar más votos, y la fragmentada oposición, ya tiene claro que solamente con unidad, se le puede ganar a la dictadura, que unidos son más que los aplaudidores de la dádiva electoral.

Desgraciadamente para la presidente: el movimiento unificador en su contra está tomando una vertiginosa velocidad. Es por eso que: ¡DIVIDIR (ese es el Reto) de la PTE Claudia!

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

