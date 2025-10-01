Lomito en situación de calles es víctima de abuso sexual en Tlaxiaco (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 1 de octubre. El integrante de Milagros de Chibi, Maximiliano López, denunció que ciudadanos les compartieron que una perrita en situación de calle, fue víctima por un hombre del presunto delito de abuso sexual en la ciudad de Tlaxiaco.

Indicó que dicho delito ocurrió la noche del domingo 28 de septiembre, en una calle cercana al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

“Actualmente el maltrato animal sigue al alza, son acciones que tarde o temprano se tiene que dar a conocer que la gente sepa, sepa que ahí está. En este caso es una perrita, alguien que no puede hablar, pedir ayuda, tratamos de sumar a ese caso”, agregó.

Recordó que la perrita volvió a la calle, refugiándose en una casita plegable, cuyos vecinos le dan comida y agua, tras ser resguardada en domicilio en la zona por otra persona, mientras se recuperaba por la esterilización que tuvo.

El integrante del proyecto comunitario aseguró que dicha perrita, es la segunda vez que sufre abuso sexual, por dos hombres diferentes, descartando que sean personas en situación de calle.

“Ya hubo antecedes también con ella, la verdad sí se le hicieron estudios, análisis sobre la primera vez que se nos notificó a nosotros, si había como ciertas anomalías, pero como tal algo más claro no se pudo investigar”, refirió.

Reveló que presentaron la denuncia por lo ocurrido en la Fiscalía de Tlaxiaco, además de que buscarán el apoyo de un perito veterinario para complementar la investigación, luego de la revisión que haría a la perrita.

Invitó a las personas a donar comida y adoptar a los animales de compañía, que tiene en resguardo el proyecto comunitario Milagros de Chibi, para ello, pueden comunicarse al número telefónico 961 950 1614.

