Conmemoran con desfile el Día Mundial de los Animales en Huajuapan (11:00 h)

Huajuapan de León, Oax. 1 de octubre. El presidente del Consejo Ciudadano Animalista, Miguel Ángel Hernández Pérez, informó que el próximo sábado 4 de octubre, para conmemorar el Día Mundial de los Animales, se realizará un desfile con temática de polinizadores en la ciudad de Huajuapan.

Indicó que el objetivo del desfile es para visibilizar la existencia de animales polinizadores, porque se ha olvidado que existen otros, aparte de las abejas.

“Porque la mayoría de la gente cuando hablamos de polinizadores, se enfocan en las abejas, que son muy importantes pero que existen otros animales, en nuestra zona hay endémicos polinizadores, tenemos murciélagos, colibríes, tenemos libélulas, escarabajos, moscas y otros. Todos estos son polinizadores, pero a veces por el uso irresponsable de pesticidas, por la devastación de zonas silvestres, están despareciendo”, recalcó.

Señaló que las luciérnagas también son un animal polinizador, además de indicador ambiental, pero ya están desapareciendo por el mal uso que se le da al suelo, sobre todo en las riberas de los diferentes cuerpos de agua que hay en Huajuapan.

Refirió que en el desfile que iniciará a las 5 de la tarde, del Hemiciclo a Juárez a la plaza de la Libertad de Expresión, podrá participar toda la población, además de que invitaron a colectivos, asociaciones y demás, para que puedan llevar a su animal de compañía disfrazado o con algún atuendo de los animales polinizadores.

El representante de la asociación apuntó que este año para conmemorar el Día Mundial de los Animales, el día viernes 3 de octubre, a las 6 de la tarde, tendrán un ciclo de conferencias en el Museo Regional de Huajuapan (MUREH).

“Ahí vamos a tener tres pláticas, precisamente de hablar de las luciérnagas; es uno de los temas que nos va a venir hablar, Iris Velázquez Torres, que es la ingeniera que está en el santuario ubicado en Llano del Fresno, Santa María Tindú. Vamos a tener a los compañeros de la asociación de apicultores, nos van a hablar de la importancia de las abejas. No va acompañar el procurador Ambiental, que nos va hablar del tema de arbolado urbano”, detalló.

Agregó que el sábado 4 de octubre en la plaza de la Libertad de Expresión desde las 9:30 de la mañana, vendrán accesorios para mascotas, clase de adiestramiento, talleres de elaboración de galletas y circo social, además de que podrán dibujar un cartel de concientización.

