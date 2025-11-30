Lomas del Crestón fortalece su entorno con Tequio Vecinal encabezado por el presidente Ray Chagoya (12:15 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. Con el compromiso de seguir construyendo una ciudad limpia, ordenada y segura, este domingo se realizó el Tequio Vecinal en la colonia Lomas del Crestón, encabezado por el presidente municipal Ray Chagoya, quien reconoció la participación activa de las familias en esta jornada de mejora comunitaria.

Desde primeras horas, vecinas y vecinos se sumaron a las labores de limpieza y mantenimiento en la calle Rocío, desde Gerardo Varela hasta la 3ª privada, donde se retiraron residuos, se desyerbaron accesos y se ordenaron espacios comunes. Las y los participantes llevaron sus propias herramientas, fortaleciendo así el espíritu de colaboración que impulsa esta administración.

Durante el recorrido, el presidente Ray Chagoya destacó que estos tequios forman parte de una estrategia permanente para recuperar espacios públicos y atender zonas que por años permanecieron en abandono. Subrayó que el Ayuntamiento continuará realizando estas jornadas en distintas colonias del municipio, siempre con el acompañamiento de las familias y comités vecinales.

Las personas participantes expresaron que estas actividades generan un ambiente más seguro y limpio para quienes transitan diariamente por la zona, además de fortalecer la convivencia entre vecinos.

Con acciones como esta, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reafirma su compromiso de trabajar codo a codo con la ciudadanía para transformar los entornos y mejorar la calidad de vida en cada colonia.

