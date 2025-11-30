Dos peregrinos lesionados, saldo de volcadura de Torton en Huitzo, procedían de Huixcolotla, Puebla (12:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. Esta mañana ocurrió un accidente en el kilómetro 163+800 de la carretera federal 190, en jurisdicción de San Pablo Huitzo, Etla Oaxaca dejando como saldo dos peregrinos lesionados.

Luego de un reporte al C5i, elementos de la Policía Vial Estatal se trasladaron al lugar para tomar conocimiento del hecho de tránsito, donde corroboraron que efectivamente sobre la cinta asfáltica se encontraba un camión atravesado.

El vehículo involucrado se trata de un camión marca Dina tipo Torton color verde con placas de circulación CB73619 del Estado de Puebla el cual era conducido por Celso Rodríguez Ayaz, de 44 años de edad.

Por la volcadura de la pesada unidad resultaron lesionados dos personas quienes fueron identificados como Celso Rodriguez Ayaz de 44 años y Albertano Chávez Arena, de 66 años, quienes fueron valorados y trasladados a.bordo de la ambulancia del municipio de San Pablo Huitzo al Hospital Civil en código Amarillo.

Cabe hacer mención que las personas que viajaban a bordo del camión son peregrinos procedentes del municipio de San Salvador Huixcolotla, Puebla y que tenían como destino el Santuario de la Virgen de Juquila en el municipio de Santa Catrina Juquila, capital de la fe.

Las pertenencias y los víveres que venían a bordo del camión siniestrado fueron pasados a otro camión del mismo convoy, como primeros respondientes a este percance arribaron elementos de la Policía Municipal Suchilquitongo y Policías municipales de San Pablo Huitzo.

