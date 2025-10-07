Elegirán en asamblea autoridad municipal en Zapotitlán Palmas; se realizará el 19 de octubre (11:00 h)

Saúl Salazar

Huajuaoan de León, Oax. 7 de octubre. El delegado de Paz dependiente de la Secretaría de Gobierno (Sego), en el distrito de Huajuapan, Eduardo Ramírez Reyes, comunicó que luego de llegar acuerdos será el 19 de octubre cuando se realice la asamblea comunitaria para nombrar a la autoridad municipal de Zapotitlán Palmas.

Detalló que iniciará alrededor de las 12 del día, y sería por medio de la asamblea mediante urna, como elegirían a su presidente o presidenta y regidores.

“Tanto el comisionado el licenciado Fernando Molina Alcántara, como la secretaria de gobierno, se llevaron a cabo las pláticas con todos los comités, ciudadanos, con todas las partes para generar las condiciones y se pueda llevar a cabo esta lección”, indicó.

Aseguró que el Comisionado Municipal de Zapotitlán Palmas, Fernando Molina Alcántara, publicó a la vista el 27 de septiembre, la convocatoria de la elección municipal.

Ramírez Reyes comunicó que, de los 50 municipios a su cargo, 22 de ellos se rigen bajo el Sistema Normativo Indígena mejor conocido como usos y costumbres, de los cuales algunos ya eligieron y en otros realizarán la renovación de sus autoridades municipales.

“Sí vamos a pedir el apoyo, no solo para Zapotitlán Palmas, si no para los 22 municipios que tenemos bajo Sistema Normativo Indígena, tanto la Estatal y Guardia Nacional, se estén dando sus rondines.

Afortunadamente en todos los municipios existen las condiciones para que se lleven a cabo las elecciones”, sostuvo.

Señaló que sería a finales de octubre y principios de noviembre, cuando se realicen la mayoría de las elecciones municipales por el Sistema Normativo Indígena.

Exhortó a los habitantes a participar en sus elecciones municipales, así como a los líderes y actores políticos a respetar los resultados, y en caso de existir inconformidades tendrá que acudir a la instancia competente.

