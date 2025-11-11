Localizan sin vida a la pequeña Noelia Daylen en Juchitán; hay tres detenidos (15:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 11 de noviembre. Autoridades estatales confirmaron esta tarde el hallazgo sin vida de la niña Noelia Daylen S., de apenas 4 años de edad, quien había sido reportada como no localizada desde el pasado 10 de noviembre, tras un violento ataque armado que cobró la vida de tres personas, entre ellas su madre.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la menor fue localizada durante un operativo interinstitucional encabezado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en coordinación con diversas corporaciones de seguridad. En el marco de este despliegue, tres personas fueron detenidas por su presunta relación con los hechos que derivaron en la desaparición y posterior muerte de la menor.

La desaparición de Noelia Daylen generó una profunda consternación en la región del Istmo, provocando una amplia movilización ciudadana y de cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Secretaría de Marina, quienes durante varios días mantuvieron recorridos en distintas zonas del municipio de Juchitán.

Las autoridades han señalado que continúan con las investigaciones periciales y ministeriales para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos lamentables hechos y determinar la responsabilidad de los detenidos.

Finalmente, la Fiscalía de Oaxaca expresó su compromiso de garantizar que este crimen no quede impune y reiteró su respaldo a la familia de la víctima, asegurando que se agotarán todas las líneas de investigación para hacer justicia a la pequeña Noelia Daylen.

