¿Quién inventó el Día del Soltero? La fecha que rivaliza a San Valentín también en ventas (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de noviembre. Como cada año, el Día del Soltero se celebra el 11 de noviembre y debido a su polularidad y lo que representa, es la fiel rivalidad al Día de San Valentín hasta en números de ventas.

Orígen del Día del Soltero

Esta celebración se remonta a 1993, cuando estudiantes de la Universidad de Nankin -China- decidieron hacer una broma entre ellos y escogieron en día 11 del mes 11 que simboliza al número 1 como una sola persona y el 11:11 representa a dos personas que se encuentran y están juntos en un lado de la fecha especial.

Si bien inició como una celebración local, en la década de los 90 ganó inmensa popularidad en el país asiático y más tarde, al resto del mundo, al punto de que negocios completos decidieron empezar a lucrar con el día.

Una de las empresas que vio la oportunidad en hacer negocios con esta fecha es Alibaba Group, que a finales del 2012 registró el “11:11” (双十一), creando uno de los principales portales de ventas en línea a la par de otras plataformas conocidas como Tmall, Taobao, e incluso Amazon.

Contrario ideológicamente con el Día de San Valentín, también rivaliza con esta fecha en números de ventas, puesto que desde su primer año, se registró el flujo de más de 5800 millones de dólares estadounidenses.

Finalmente, en cuanto a cómo es la celebración, el Día del Soltero es una fecha extremadamente viral en internet, donde los usuarios que no tienen pareja publican contenido relacionado a su situación.

