Fallece el periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez Preciado (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de febrero. A través de redes sociales, la noche de este sábado se informa el fallecimiento del periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez Preciado, falleció, al parecer por problemas de salud.

En un perfil de Meléndez Preciado, en Facebook, él destacó que “Estudié Economía en la UNAM. Hice estudios en la Universidad Patricio Lumumba, de Moscú (69-70). Milité en el Partido Comunista Mexicano (72-81)”.

En internet, destacan su labor por décadas en medios de comunicación públicos, su enfoque en el análisis político y su defensa de la libertad de expresión.

El 12 de febrero se informó que Jorge Meléndez estaba en estado grave de salud, “luego de una operación quirúrgica. Hombre de izquierda, luchador de siempre, hoy requiere de solidaridad económica”, se destacó, en un exhorto del organismo Periodistas Unidos a la solidaridad y a colaborar en favor de este comunicador.

A continuación, el comunicado íntegro, que fue posteado en redes sociales por parte de familiares del periodista fallecido:

“De parte de Rosi, Lucía, Mauricio, Azul, Valeria, Jas, Bruno, Milo, Alejandro, Luna y Montserrat, les informamos que, lamentablemente, nuestro padre, pareja, abuelo, amigo, periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez, falleció el día de hoy.

“Es un día triste, pero también de gratitud y esperanza por todo el amor que dejó en este mundo. Nos pidió a todos que sigamos luchando para lograr un cambio y acompañar a quienes no tienen nada y son oprimidos por el sistema.

“La labor periodística no debe sucumbir al poder y debe seguir acompañando las luchas sociales en el mundo. El sueño de mejores salarios y condiciones para los periodistas tiene que cumplirse, y el esclarecimiento de todos los crímenes contra periodistas, desde Manuel Buendía hasta la fecha, debe seguir vigente.

“La mejor forma de honrar su memoria es luchar por aquello por lo que él luchó en vida con amor y cariño. Como siempre, la lucha sigue”, escribieron.

Fallece el periodista de izquierda y luchador social, Jorge Meléndez Preciado

Sobre Jorge Meléndez Preciado

Fue un referente del periodismo en México con más de 50 años de trayectoria. Se distinguió por su labor en medios públicos, su enfoque en el análisis político y su defensa de la libertad de expresión.

Puntos clave de su carrera:

Radio Educación: Fue su casa profesional por más de medio siglo. En esta institución se desempeñó como:

Coordinador del noticiero de mediodía.

Colaborador en programas emblemáticos como Los Nocheros y México Bárbaro.

Comentarista y analista político en el espacio informativo #PulsoNoticias.

Prensa Escrita y Revistas: Ha colaborado y dirigido diversos proyectos editoriales, destacando como:

Director de la Revista Mexicana de Comunicación.

Columnista en medios como El Independiente y La Jornada de Oriente.

Academia y Activismo: Fue coordinador de la Cátedra Miguel Ángel Granados Chapa en la UAM Cuajimalpa y ha sido un miembro activo del Club de Periodistas de México, donde ha recibido premios nacionales de periodismo por su trayectoria.

Actualidad:

En este mes de febrero de 2026, diversos medios y colegas a través de Periodistas Unidos informaron que se encontraba en estado delicado de salud, solicitando apoyo para sus gastos de hospitalización. Finalmente, este 14 de febrero se informó su fallecimiento.

Información de:https://www.msn.com/

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir