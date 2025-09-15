Lo detienen por intento de homicidio con arma de fuego, cometido en Santa Catarina Juquila (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Las investigaciones ministeriales a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hicieron posible la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como F.P.G., por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, en perjuicio de A.P.Z., cometido en la región de la Costa.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 25 de julio de 2025, en el barrio de San Juanito de la población de San Juan Quiahije perteneciente a Santa Catarina Juquila, lugar donde la víctima A.P.Z., fue primero amenazado de muerte y posteriormente, agredido con disparos de arma de fuego, sufriendo lesiones que pusieron en peligro su vida.

Por estos hechos y tras tomar conocimiento del caso, la FGEO -a través de Vicefiscalía Regional de la Costa- iniciaron una investigación exhaustiva obteniendo una orden de aprehensión emitida por un Juez, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) por el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

Una vez detenido F.P.G., fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió para determinar su situación jurídica legal.

La Fiscalía General garantiza investigaciones exhaustivas para esclarecer delitos, aplicando todo el rigor de la Ley a quien o quienes resulten responsables.

