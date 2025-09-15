Destaca Ray Chagoya valores patrios en ceremonia del 15 de septiembre (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre . En un acto cívico celebrado en la Alameda de León, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, encabezó la ceremonia del 15 de septiembre, acompañado por integrantes del Cabildo.

En su mensaje recordó que la Independencia de México representó la primera gran transformación de nuestra Nación, subrayando la importancia de fortalecer los valores patrios que han permitido avanzar hacia la justicia social.

Como parte de la ceremonia, se realizó el desfile de banderas que fueron entregadas para su resguardo en el Salón de Cabildo “Porfirio Díaz Mori”, donde permanecerán hasta el inicio de la Marcha Patriótica. Este recorrido partirá esta noche desde el Palacio Municipal hacia Palacio de Gobierno, donde el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz, encabezará el tradicional Grito de Independencia.

Con este acto, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez refrenda su compromiso de mantener vivas las tradiciones cívicas que unen a las y los oaxaqueños en torno a la historia y la identidad nacional.

