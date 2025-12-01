Llega el Frente Frío 17 (22:01 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. El Frente Frío 17 provocará temperaturas menores a 0° en algunos estados de la República Mexicana, aquí los detalles.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé diversos sistemas meteorológicos estarán generando condiciones de clima adverso en distintas regiones del país durante las próximas 24 horas.

El SMN indicó que el Frente Frío 17 avanzará sobre el norte y noreste de la República Mexicana para este domingo 30 de noviembre.

Posteriormente, el fenómeno interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el occidente del golfo de México y con la corriente en chorro subtropical.

Lo anterior provocará, según el pronóstico, lluvias puntuales en Tamaulipas, fuertes en Veracruz e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Puebla.

Sin embargo, el Frente Frío 17 es impulsado por una masa de aire polar lo que provocará un descenso marcado de temperaturas en algunas regiones de México.

El SMN pronostica que para la madrugada de este lunes 1 de diciembre el termómetro marcará -10 Celsius en Chihuahua y Durango; -5 y 0° en Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.​​

Para el caso de Chihuahua y Durango las autoridades prevén la caída de nieve/aguanieve en las sierras durante la madrugada de este lunes.

Recomendaciones para protegerse del Frente Frío 17

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población que habita estos estados para protegerse del descenso de las temperaturas.

Abrigar adecuadamente a niñas, niños, personas mayores y enfermos crónicos.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Extremar precauciones por vientos fuertes, especialmente en zonas de costa.

Mantenerse alejado de estructuras ligeras, espectaculares o árboles susceptibles de caer.

En zonas serranas de Chihuahua y Durango, extremar precauciones por posibles heladas y nevadas.

En caso de lluvias, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas.

Atender en todo momento las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

