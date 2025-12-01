En presencia de 20 mil asistentes, Irma Bolaños y Salomón Jara inauguran el Festival Navideño que fortalece lazos familiares (22:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de noviembre. En un espacio seguro, lleno por el calor, la alegría y la esperanza de 20 mil personas que se dieron cita en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá, la Presidenta Honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano y el Gobernador Salomón Jara Cruz inauguraron el Festival Navideño, que marca el inicio de la temporada decembrina.

Familias enteras provenientes de diferentes partes de la capital del estado y de los municipios conurbados convivieron por horas, en esta celebración organizada por el Gobierno de Oaxaca, en las cuales fortalecieron sus lazos, al tiempo que escribieron memorias entrañables y compartieron sonrisas.

Durante el encendido del Árbol de Navidad de varios metros de altura, la directora general del organismo estatal, Maribel Salinas Velasco destacó que la Primavera Oaxaqueña antepone el interés de superior de la niñez y adolescencia; prueba de ello, agregó, es este festival con dinámicas dirigidas a ellas y ellos, las cuales abonan a la construcción de relaciones armoniosas.

“Oaxaca se ilumina no sólo con luces de este árbol de navidad, símbolo de esperanza, sino con los valores que nos distinguen: la paz, solidaridad, unidad y calidez de las familias”, expresó.

El espíritu navideño fue evocado con un inigualable espectáculo piromusical y la apertura de la pista de hielo, en donde patinadoras y patinadores ofrecieron un espectáculo que robó sonrisas y la admiración entre las y los asistentes.

De manera posterior, la Presidenta Honoraria y el titular del Poder Ejecutivo del Estado abrieron el Tianguis Gastronómico “Posada de los Sabores”, en el cual a través de 38 stands se ofrecen diversas comidas y bebidas típicas de estas fechas decembrinas, como: ponche, buñuelos, pozole, entre otros.

Con el corte inaugural del muro de escalada, las niñas, niños y adolescentes fueron testigos de una demostración por parte de personas expertas y, de inmediato, pudieron vivir esta experiencia que fomenta el interés en el deporte.

Cabe recordar que este Festival Navideño se encuentra a disposición de la ciudadanía a partir de este domingo hasta el 6 de enero de 2026, de 12:00 a 21:00 horas; en el cual las y los asistentes también podrán acceder a diversas actividades como el carrusel, rueda de la fortuna, barco pirata, futbolito, inflables, la pista de hielo, por mencionar algunas.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir