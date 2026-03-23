Continúan asaltos en Salina Cruz; atracan Oxxo (17:45 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 23 de marzo. Un asalto a punto de pistola se registró esta tarde en una tienda Oxxo en el barrio espinal de esta ciudad.

De acuerdo a informes recabados por la policía, un sujeto amenazó al personal con un arma de fuego y los obligó a que les entregara dinero en efectivo y mercancía de la tienda.

La tienda denominada Oxxo Sicarú se ubica sobre la avenida cuatro carriles y calle primero de Mayo.

Luego de cometer el asalto el sujeto salió corriendo con dirección a la calle constancia perdiéndose en el lugar.

Policías fueron alertados por los empleados quienes al llegar implementaron un operativo para dar con el asaltante sin lograr su captura.

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