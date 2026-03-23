Continúan asaltos en Salina Cruz; atracan Oxxo (17:45 h)

Edwin Meneses
Salina Cruz, Oaxaca, 23 de marzo. Un asalto a punto de pistola se registró esta tarde en una tienda Oxxo en el barrio espinal de esta ciudad.
De acuerdo a informes recabados por la policía, un sujeto amenazó al personal con un arma de fuego y los obligó a que les entregara dinero en efectivo y mercancía de la tienda.
La tienda denominada Oxxo Sicarú se ubica sobre la avenida cuatro carriles y calle primero de Mayo.
Luego de cometer el asalto el sujeto salió corriendo con dirección a la calle constancia perdiéndose en el lugar.
Policías fueron alertados por los empleados quienes al llegar implementaron un operativo para dar con el asaltante sin lograr su captura.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Nombre *
Correo electrónico *
Web
Δ
Deja un comentario