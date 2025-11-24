Lista de estados donde habrá bloqueos carreteros anunciados para el 24 de noviembre en diversas entidades (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de noviembre. La Comisión de Transporte de Concamin informó que el próximo lunes 24 de noviembre se realizarán bloqueos carreteros en distintos puntos del país, convocados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Las acciones se llevarán a cabo en las principales autopistas de acceso a la Ciudad de México, entre ellas México–Toluca, México–Querétaro, México–Pachuca, México–Puebla, México–Cuernavaca y México–Cuernavaca–Acapulco. Asimismo, se prevén cierres en entidades como San Luis Potosí, Sinaloa, Chihuahua, Ciudad de México, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Colima y Nayarit.

De acuerdo con los organizadores, durante la jornada podrían sumarse más estados de la república y se contemplan posibles cierres en aduanas de la frontera norte.

Ante este panorama, se recomienda a las empresas y transportistas implementar planes de prevención para mitigar afectaciones derivadas de un eventual cierre total en las zonas mencionadas. La Comisión de Transporte de Concamin señaló que se mantendrá informando sobre cualquier cambio, cancelación o adhesión de nuevas entidades a los bloqueos.

