Ataque armado deja sin vida a la abogada María Antonieta Luna en San Luis de la Paz (20:16 h)

Hidalgo, 23 de noviembre. La abogada y mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa, María Antonieta Luna Bautista, murió tras ser atacada por hombres armados que presuntamente intentaron despojarla de su vehículo. El hecho ocurrió la tarde del jueves en la carretera San Luis de la Paz–Dolores Hidalgo, donde fue interceptada y obligada a descender de su automóvil. De acuerdo con los primeros reportes, los agresores le dispararon cuando habría intentado resistirse.

La víctima fue localizada con una herida en el tórax y trasladada a un hospital materno en San Luis de la Paz, donde finalmente perdió la vida. Su fallecimiento generó indignación en el sector legal y judicial. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Héctor Tinajero Muñoz, expresó sus condolencias, mientras que la Asociación de Abogados Independientes de Guanajuato condenó el crimen y exigió una investigación inmediata que permita esclarecer los hechos y detener a los responsables. El gremio pidió además reforzar las acciones de seguridad para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir