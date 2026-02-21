Inaugura Salomón Jara primera etapa del Centro Cultural del Istmo en Juchitán de Zaragoza, obra rescatada del abandono de gobiernos anteriores (19:15 h)

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oax. 20 de febrero. Con la inauguración este viernes de la primera etapa del Centro Cultural del Istmo, el Gobernador Salomón Jara Cruz cumple un compromiso hecho con las mujeres y hombres de esta región del estado, en el cual se invirtieron más 39 millones de pesos.

En este recinto ubicado en el municipio de Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, que beneficia a más de 88 mil personas, el titular del Poder Ejecutivo informó que, la Primavera Oaxaqueña continuará trabajando, de manera coordinada, con autoridades locales y pobladores para concluir esta importante obra.

“Nuestro gobierno, con un trabajo de territorio, crea espacios para el desarrollo humano y la cultura; florece cuando abrimos puertas para que niñas y niños descubran el teatro, música, danza y tradiciones que nos dan identidad. El Istmo es tierra de resistencia y creación, aquí la palabra tiene fuerza, la música tiene raíz y la cultura tiene rostro comunitario”, destacó.

Para la ejecución de esta primera intervención se colocó, en una superficie aproximada de 7 mil metros cuadrados, una súper estructura compuesta de vigas de acero y láminas multipanel termo acústicas, además, se construyó una celosía de barro recocido; lo que garantiza la resistencia, seguridad y funcionalidad del lugar.

Este espacio, que tiene una capacidad para 2 mil 600 personas con asiento y 5 mil de pie, cuenta con auditorio y escenario, cuatro núcleos sanitarios, bocina, bodega, dos camerinos con baño, taquilla, cuarto de máquinas, cercado perimetral con malla ciclónica, cisterna de 40 metros cúbicos, tres fosas sépticas, pozo de absorción e instalaciones eléctricas.

Durante su intervención, el presidente municipal de Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano detalló que, ante el abandono por parte de gobiernos estatales anteriores, la administración que encabeza Jara Cruz le cumple a la población, al entregarles no solo infraestructura moderna, sino oportunidades de desarrollo.

“Representa una obra profundamente significativa para nuestros pueblos, no se trata únicamente de infraestructura, se trata de un espacio destinado a fortalecer nuestra identidad, abrir oportunidades a juventudes y preservar la riqueza natural que distingue a la región”, resaltó.

La Primavera Oaxaqueña amplía la infraestructura del Istmo de Tehuantepec que genera bienestar y desarrollo regional, actualmente, también edifica un centro multitareas, para atender a las y los habitantes ante contingencias provocadas por fenómenos naturales.

