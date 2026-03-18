Le ejecutan orden de aprehensión por homicidio en San Pedro Totolápam (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de marzo. Las investigaciones a cargo de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) hicieron posible la ejecución de una orden de aprehensión en contra de una persona del sexo masculino identificada como F.M.R., por el delito de homicidio calificado con ventaja, cometido en la región de los Valles Centrales.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2011, al interior de un domicilio ubicado en la calle Libertad, en el municipio de San Pedro Totolápam, distrito de Tlacolula.

Las indagatorias establecen que, en el lugar, se encontraban un grupo de personas, entre ellas la víctima, quienes se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas. Más tarde, arribaron otras personas que se integraron a la convivencia; sin embargo, tras una discusión, la víctima fue atacada con disparos de arma de fuego, provocándole lesiones que le ocasionaron la muerte.

Tras tomar conocimiento del caso, la FGEO, a través de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) adscritos a la Vicefiscalía de Control Regional, llevó a cabo una investigación exhaustiva que permitió obtener una orden de aprehensión en contra de F.M.R.

Una vez localizado, el imputado fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, a fin de determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso de realizar investigaciones sólidas y exhaustivas para el esclarecimiento de delitos, aplicando el rigor de la ley a quien o quienes resulten responsables.

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