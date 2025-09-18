Latidos Vecinales llega a las agencias municipales con talleres, juegos y servicios para toda la familia (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de septiembre. Con la convicción de seguir construyendo una capital cercana, participativa y con espacios seguros, el Municipio de Oaxaca de Juárez invita a las y los habitantes a sumarse a las jornadas de Latidos Vecinales, que se realizarán a partir de este jueves en distintas agencias de la ciudad.

Las actividades inician el jueves 18 de septiembre en la agencia de Viguera, continúan el sábado 20 en San Martín Mexicapam y concluyen el domingo 21 en Santa Rosa Panzacola, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas podrán disfrutar de talleres, dinámicas de prevención, juegos, pláticas de salud y actividades culturales.

Entre las opciones que se ofrecerán destacan la iniciación a la pintura y dibujo, elaboración de bisutería, talleres de separación de residuos, zapoteco infantil Bitxi-Bitxi, juegos tradicionales como lotería, memoramas y serpientes y escaleras, así como pláticas de prevención de la violencia de género, autocuidado emocional y activaciones físicas para toda la familia.

De esta manera, el Gobierno Municipal que preside Ray Chagoya fortalece la convivencia, promueve valores de respeto, impulsa la educación ambiental y fomenta la participación ciudadana en un ambiente de paz, seguridad y alegría.

Se invita a todas las vecinas y vecinos a participar y disfrutar de estas jornadas de Latidos Vecinales, una iniciativa que transforma la capital y que sigue llevando energía positiva a cada colonia y agencia de Oaxaca de Juárez.

