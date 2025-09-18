Señalan a Procuraduría y Tribunal de pretender quitar tierras a habitantes de Tanchi, Chazumba (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 18 de septiembre. El presidente de la Sociedad Agrícola de Santiago Chazumba, Eusebio Pimentel Cabrera, denunció que de manera arbitraria la Procuraduría Agraria de Tlaxiaco y Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 46, pretenden despojarlos de más 2 mil 596 hectáreas.

Acusó directamente al funcionario Sotero Mendiola Rivera, de la Procuraduría Agraria de Tlaxiaco; y al magistrado del Tribunal Agrario número 46, José Jesús Rodríguez Tovar; de ser los responsables, en complicidad con la autoridad auxiliar y agraria de Olleras de Bustamante.

Indicó que solicitan que las tierras sean respetadas por los habitantes de Olleras de Bustamante, porque les pertenecen, de acuerdo a la escritura pública instrumento 59 de 1870 a favor de la sociedad agrícola.

“Después de esto los señores de Olleras, empiezan a hacer un pozo y cercar. Posteriormente van a agredir a los socios de Tanchi, pero también a los socios del barrio Santa Lucía, y hacen todo este trámite de violencia, para poder amedrentarlos y no puedan vivir en paz”, reveló.

Aseguró que Olleras de Bustamante con la violencia que ha ejercido hacia algunos habitantes, como la privación de la libertad, agresiones físicas, verbales y disparos de arma de fuego, de manera frecuente, pretende desplazar a los habitantes del Núcleo Rural barrio Tanchi, que se encuentran asentados en las tierras en disputa.

Pimentel Cabrera sostuvo que han solicitado la intervención del Ayuntamiento de Santiago Chazumba, por medio de la Sindicatura Municipal, para que se tenga la presencia en la comunidad del barrio Tanchi, de los elementos de la Guardia Nacional, policías municipal y estatal, pero nunca han llegado.

}“Realmente las instancias de gobierno, en el caso de la sociedad agrícola, que los tribunales agrarios, hagan un buen trabajo, una buena investigación, no tomen decisiones al vapor, porque es lo que han estado haciendo. No están tomando con seriedad y formalidad, realizar un trabajo de investigación, se puede decir quirúrgico, lo hacen al hay se va, por las razones que ellos quizás tienen, económicas, políticas o amiguismo”, expresó.

Acusó a Sotero Mendiola Rivera, funcionario de la Procuraduría Agraria de Tlaxiaco, de ordenar desde su escritorio, a la autoridad comunal, agente municipal, alcalde y policías comunitarios de Olleras de Bustamante, de los actos de violencia e intimidación hacia los habitantes del Núcleo Rural barrio Tanchi.

