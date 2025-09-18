Fiscalía de Oaxaca detiene a cuatro personas con decenas de dosis de cristal en el Istmo de Tehuantepec (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 18 de septiembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención en flagrancia de cuatro personas por la probable comisión del delito contra la salud, durante un operativo de vigilancia interinstitucional realizado en la región del Istmo de Tehuantepec.

Se trata de tres hombres identificados como L.M.C.V., S.Z.M. y J.A.R.S., así como una mujer identificada como A.A.E.M., quienes fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con la Vicefiscalía Regional del Istmo, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en el marco de los recorridos de seguridad que se desarrollan en la zona.

Las personas detenidas circulaban en sentido contrario sobre la carretera Transístmica 185 y, al encontrarse con el convoy de las autoridades, adoptaron una actitud sospechosa.

Tras ser alcanzados para una revisión preventiva, respondieron de manera agresiva, por lo que se procedió a una inspección, en la que fueron aseguradas al menos 44 bolsitas con dosis de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal.

Debido a esto, las cuatro personas fueron trasladadas de inmediato a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación jurídica conforme a la ley.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de ejecutar acciones firmes que garanticen a la ciudadanía resultados efectivos en materia de procuración de justicia y que contribuyan al fortalecimiento de la seguridad en la entidad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir