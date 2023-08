Lanzan al mercado la primera prueba de Alzheimer de venta al consumidor (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de julio. Quest Diagnostics lanzó una prueba de detección de Alzheimer para consumidores. Esta prueba de sangre puede detectar niveles anormales de beta amiloide, una proteína asociada a la enfermedad de Alzheimer, años antes de la aparición de los síntomas de la demencia. El análisis, denominado AD-Detect, cuesta $399 y utiliza la misma tecnología que una prueba que la empresa comenzó a vender para uso médico a principios de 2022.

Detectando el Alzheimer antes de los síntomas

Una de las ventajas de tener una prueba de amiloide es que te permite saber, posiblemente años antes incluso de ser sintomático, que estás en riesgo de Alzheimer”, declaró el doctor Michael Racke, director médico de neurología de Quest.

El lanzamiento de la prueba sigue a la reciente aprobación en Estados Unidos de Leqembi, un medicamento que elimina el amiloide del cerebro y ha demostrado ralentizar el avance del Alzheimer en pacientes en fase inicial. La aprobación de este medicamento, desarrollado por Eisai y su socio Biogen, marca un hito en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, ya que los tratamientos anteriores se centraban en tratar los síntomas pero no la enfermedad subyacente.

¿Cómo funciona la prueba?

Para adquirir la prueba, los usuarios deben pagarla primero en el sitio web de Quest. Un médico, a través de una teleconsulta, revisará la compra para asegurarse de que la prueba es médicamente necesaria y realizará el pedido en nombre del paciente. Los resultados pueden ser revisados en línea y los pacientes tienen la opción de hablar con un médico sin costo adicional si el resultado es positivo.

Preocupaciones y expectativas

La doctora Sarah Kremen, neuróloga del Cedars-Sinai de Los Ángeles, ha expresado su preocupación de que las personas que den positivo pero no presenten síntomas busquen más pruebas con la esperanza de acceder a nuevos tratamientos, pero no podrán someterse a más pruebas si no presentan síntomas.

Pese a estas preocupaciones, el Dr. Racke sostiene que las personas pueden beneficiarse de intervenciones en su estilo de vida, como dieta y ejercicio, para reducir el riesgo o retrasar la aparición de los síntomas de Alzheimer. Además, también podrían participar en ensayos clínicos en los que se estudien tratamientos para personas en situación de riesgo que aún son cognitivamente normales.

Regulaciones y la FDA

Es importante destacar que la prueba desarrollada por Quest, creada y realizada en un único laboratorio, no ha sido revisada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Por lo general, la agencia no revisa este tipo de pruebas siempre que sean prescritas por un profesional sanitario.

Nuevo fármaco contra el Alzheimer recibe autorización plena en Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos autorizaron plenamente el jueves un nuevo fármaco contra el Alzheimer, lo que permitirá que el tratamiento sea más accesible a través del sistema federal de cobertura de salud. Leqembi, destinado a reducir el deterioro cognitivo, está autorizado para pacientes que aún no han alcanzado un estadio avanzado de la enfermedad. Había sido aprobado en enero por la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) mediante un procedimiento acelerado.

Impacto en la cobertura de salud

El sistema de cobertura de salud federal Medicare, destinado a personas mayores de 65 años, hasta ahora solo lo cubría si se tomaba en ensayos clínicos, lo que limitaba mucho su acceso. Con la autorización total de la FDA, ahora estará “ampliamente” cubierto, dijo Chiquita Brooks-LaSure, directora de la agencia que administra Medicare, en un comunicado.

Administrado por vía intravena cada dos semanas, el tratamiento fue desarrollado por la compañía farmacéutica japonesa Eisai con la estadounidense Biogen. Su precio se fijó en 26.500 dólares al año y por paciente. Sin embargo, los pacientes aún deberán pagar parte del costo de su propio bolsillo (20%), según el comunicado.

La nueva generación de tratamientos para el Alzheimer

Leqembi es parte de una nueva generación de tratamientos dirigidos a una proteína llamada beta amiloide, que forma placas en el cerebro de los pacientes enfermos. Este fármaco fue el primero en demostrar claramente una reducción del deterioro cognitivo (de 27%) en un ensayo clínico.

El medicamento puede causar, no obstante, efectos secundarios graves, como edema cerebral o hemorragia, que pueden ser fatales. Otro tratamiento desarrollado por Eisai y Biogen contra el Alzheimer, Aduhelm, fue el primero en ser autorizado por la FDA bajo un procedimiento acelerado. Pero esta decisión fue en su momento muy criticada por los expertos ante la falta de evidencia sobre su efectividad.

El grupo farmacéutico estadounidense Eli Lilly también está desarrollando un tratamiento contra el Alzheimer que actúa en las placas amiloides y que ha demostrado una reducción del deterioro cognitivo.

Excélsior

