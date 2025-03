Landau y De la Fuente hablaron sobre el aseguramiento de fronteras (19:30 h)

Llamada del subsecretario Landau con el canciller mexicano De la Fuente

Marzo 26, 2025

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. Hoy, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, conversó con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, para reafirmar el compromiso de Estados Unidos con la construcción de una nueva era de cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México. Esta fue la primera llamada oficial del subsecretario Landau tras su toma de posesión el 25 de marzo.

Hablaron sobre los esfuerzos conjuntos que se están realizando para asegurar nuestras fronteras, desmantelar cárteles y detener el flujo de drogas ilícitas, armas de fuego y migrantes indocumentados. El secretario de Relaciones Exteriores, De la Fuente, enfatizó la determinación de México de abordar las preocupaciones de seguridad y cooperar con Estados Unidos. También abordaron la necesidad de fortalecer los lazos comerciales y las oportunidades de inversión. El subsecretario Landau, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021, habló sobre la relación especial entre Estados Unidos y México y el fuerte impacto que tiene en la vida de las personas en ambos lados de la frontera. El subsecretario expresó su reconocimiento por los mayores esfuerzos de México para frenar la inmigración ilegal, al recibir más vuelos de deportación y repatriar a un mayor número de inmigrantes indocumentados a sus países de origen. Deputy Secretary Landau’s Call with Mexican Foreign Secretary de la Fuente

March 26, 2025

The below is attributable to Spokesperson Tammy Bruce:

Today Deputy Secretary of State Christopher Landau spoke with Mexican Foreign Secretary Juan Ramón de la Fuente to affirm the U.S. commitment to building a new era of U.S.-Mexico security cooperation. This was Deputy Secretary Landau’s first official call following his swearing in on March 25.

They discussed ongoing joint efforts to secure our borders, dismantle cartels, and stop the flow of illicit drugs, firearms, and illegal aliens. Foreign Secretary de la Fuente emphasized Mexico’s determination to address security concerns and cooperate with the United States. They also discussed the need for strengthening commercial ties and investment opportunities.

Deputy Secretary Landau, who served as the United States Ambassador to Mexico from 2019 to 2021, spoke about the special U.S.-Mexico relationship and the strong impact it has on the lives of those on both sides of the border. The Deputy Secretary expressed appreciation for Mexico’s increased efforts to stop illegal immigration by receiving more deportation flights and repatriating a larger number of illegal immigrants to their home countries.

