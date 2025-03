Ana María Cetto, Medalla Tate 2025 (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. El American Institute of Physics (AIP) decidió otorgar la Medalla Tate a Ana María Cetto, investigadora del Instituto de Física, por sus “destacadas contribuciones a la promoción de la ciencia y a la extensión y cooperación científicas en todo el mundo, que incluyen la transformación del acceso abierto a través de Latindex, la defensa de la equidad de género por medio de la Organización para las Mujeres en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo y la promoción del avance pacífico a través de la ciencia, entre otros en el Organismo Internacional de Energía Atómica y en distintos foros internacionales”, según se lee en la página oficial del reconocimiento.

La investigadora en física, comunicadora científica y activista por la paz será reconocida en el Congreso de Física y Astronomía de 2025.

El AIP es una federación con casi 100 años de antigüedad, que impulsa a físicas y físicos pertenecientes a sus sociedades: American Physical Society, Optical Society of America, Acoustical Society of America, Society of Rheology y American Association of Physics Teachers. Es también un instituto que se dedica a la investigación y el análisis para potenciar un cambio positivo en las ciencias físicas.

La medalla fue creada en 1959 y lleva el nombre del físico John Torrence Tate, quien destacó como científico, profesor, editor de Physical Review y miembro del Consejo Asesor de Física Aplicada del AIP. Con la medalla se reconoce a ciudadanos no estadunidenses por su liderazgo internacional en física. Se otorga cada dos años y consiste en un certificado, una medalla de bronce y un premio de 10 mil dólares.

“Pienso que mi servicio más importante a la física ha sido mediante el trabajo de investigación, con el que he contribuido a esclarecer aspectos centrales de la mecánica cuántica. He contribuido también a que se reconozca que la ciencia internacional debe ser con fines pacíficos, que se logra sólo con la participación de todos los países, y que la ciencia que se produce en los países del sur debe ser justamente valorada y visibilizada. También ha tenido impacto mi trabajo en el campo de la comunicación social de la física, el cual siempre he concebido como parte integral de mi quehacer como científica”, dijo la investigadora.

Ana María Cetto es física de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en biofísica por la Universidad de Harvard, y doctora en física por la UNAM. Ha contribuido al entendimiento de la mecánica cuántica y fenómenos de la luz, como investigadora del Instituto de Física de esta casa de estudios.

Además, ha trabajado incansablemente para atraer al público no especializado a las explicaciones que la física da sobre el funcionamiento del mundo. De ahí que la académica sea la única mujer en el grupo de científicos que impulsaron la iniciativa para declarar 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica. Sus actividades como comunicadora científica fueron reconocidas en 2023 con el Premio UNESCO-Kalinga de Divulgación Científica.

“Me siento muy honrada al recibir este reconocimiento tan especial, que ha sido otorgado a destacadas y admiradas personalidades del mundo de la física, como Abdus Salam (Premio Nobel de Física y creador del ICTP), Edoardo Amaldi (cofundador del CERN y de la Agencia Espacial Europea), Roald Sagdeev (líder de los proyectos espaciales de la ex URSS), Herwig Schopper (director del CERN y cofundador de SESAME) y Catherine Cesarsky (directora del Observatorio Europeo Austral y presidenta del Square Kilometer Array)”, aseguró Cetto.

La Medalla Tate tiene un valor muy especial para ella porque “reconoce el producto de los trabajos que he realizado de manera voluntaria, impulsada tan sólo por mi convicción de que, como científica, puedo contribuir a un mundo mejor”.

Entre los cargos que ha ocupado la científica, donde ha logrado formar generaciones de estudiantes y concretado proyectos y grupos de investigación, destacan los de jefa del Departamento de Física y directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, presidenta fundadora de Latindex, directora del Museo de la Luz, directora de la Revista Mexicana de Física, coordinadora del proyecto Luces sobre la Ciudad y titular de la Cátedra UNESCO sobre Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia, secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas, por mencionar sólo algunos.

Recibirá la medalla a finales de este año en Denver, Colorado, en el marco del Congreso de Física y Astronomía 2025.

