“Lady muerto de hambre”: insulta a vigilante por no pagar su cuota (20:30 h)

Puebla, 23 de octubre. Un nuevo caso de prepotencia fue captado en Puebla, donde una mujer fue grabada mientras insultaba a un vigilante del fraccionamiento Hacienda Los Capulines, luego de que este le negara el acceso debido a cuotas de mantenimiento vencidas.

El video, de apenas 46 segundos, muestra el momento en que la conductora intenta ingresar en su vehículo, pero la pluma de la caseta baja para impedirle el paso. Molesta, la mujer desciende del auto, intenta levantar la barrera por su cuenta y comienza a agredir verbalmente al trabajador.

“Si le pegas a mi carro me lo vas a pagar. Dudo que tengas para tragar si no, no estarías aquí de pinche gato muerto de hambre”, se escucha decirle al vigilante.

De acuerdo con el periodista local Arturo Luna, quien difundió el clip, la vecina fue detenida en el acceso porque no había cubierto las cuotas correspondientes al mantenimiento y vigilancia del fraccionamiento.

“No has pagado”: vecinos defienden al vigilante y exponen a la agresora

Testigos señalaron que la discusión escaló rápidamente luego de que la mujer lanzó amenazas como “te voy a correr como a los demás” y acusó al vigilante de “casi” golpear su coche, aunque las imágenes muestran que fue ella quien se acercó de más cuando la pluma ya estaba abajo.

Vecinos aclararon que el trabajador no fue quien bajó la pluma, sino que se trata de un sistema automatizado que impide el acceso a los residentes con adeudos.

En redes sociales, el comportamiento de la mujer generó indignación y burlas. Usuarios la bautizaron como “Lady gato muerto de hambre”, retomando la expresión clasista que lanzó frente a la cámara.

“Hagamos famosa a la ‘rica’ que quiere vivir en fraccionamiento privado, pero sin pagar cuotas de mantenimiento”, comentó un usuario.

“¿Quiere el servicio? Pague”, escribió otro, sumándose a la ola de críticas.

El video de “Lady muerto de hambre”continúa circulando ampliamente en redes, donde internautas piden que la mujer sea sancionada y reconocen la actitud del vigilante, quien, a pesar de las ofensas, mantuvo la calma y actuó conforme al reglamento interno del fraccionamiento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir