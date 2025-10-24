Costco abrirá nuevas sucursales en México; deja fuera a Oaxaca por tener muchas manifestaciones (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Costco alista una nueva etapa de crecimiento en México . La cadena de clubes de precios, prepara la apertura de nuevas tiendas y la exploración de mercados medianos con alto potencial de consumo. Aún hay estados del país sin una sucursal de Costco, algunos que por ahora han sido descartados y otros donde la empresa identifica oportunidades para ampliar su presencia, como la Ciudad de México, donde prepara la apertura de una nueva tienda al sur de la capital.

¿Cuál es el estado que se quedará sin Costco?

Mauricio Talayero, CFO de Costco México, reveló, durante su participación en el Retail Day México 2025, parte de la estrategia de la expansión de Costco. La empresa busca abrir tiendas en mercados con al menos medio millón de habitantes. Talayero señaló que aún hay estados pendientes, como Durango, Tampico y Oaxaca, sin embargo, este último no forma parte de los planes a corto plazo. “No está considerado debido al riesgo que representan las constantes manifestaciones”, explicó el directivo, al señalar los retos de operar en algunas regiones.

Nuevo Costco en CDMX

Costco prepara la apertura de una nueva tienda en Ciudad de México, ubicada en la zona de División del Norte, que comenzará operaciones en enero de 2026. De acuerdo con su sitio web, la empresa cuenta con tiendas en la zona del Valle de México en Polanco, Lindavista, Santa Fe, Mixcoac, Villa Coapa, Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla, Satélite, Metepec y Huixquilucán. Además, la empresa abrirá otra sucursal en Monterrey en mayo y evalúa una cuarta unidad en Guadalajara. A mediano plazo, la cadena busca expandirse hacia el sureste del país, con especial interés en Playa del Carmen y otras zonas de la península de Yucatán, así como en ciudades medianas como Pachuca e Irapuato.

¿Cuántas tiendas tiene Costco en México?

De acuerdo con su página oficial,

Costco cuenta con un total de 43 ubicaciones en el país, que se extienden desde Tijuana hasta Cancún, pasando por el centro de México, lo que refleja su amplia presencia a nivel nacional. Estas son: -Aguascalientes: 1 -San Luis Potosí: 1 -Coahuila: 2 -Guanajuato: 3 -Nuevo León: 3 -Jalisco: 4 -Querétaro: 1 -Michoacán: 1 -Sinaloa: 1 -Estado de México: 6 -Ciudad de México: 6 -Morelos: 1 -Chihuahua: 2 -Puebla: 1 -Veracruz: 2 -Baja California Sur: 1 -Sonora: 1 -Tabasco: 1 -Yucatán: 1 -Baja California: 3 -Quintana Roo: 1

