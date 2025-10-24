Murió Jorge Corona, famoso fisicoculturista mexicano, a los 26 años; se ahogó en playa de Quintana Roo (21:00 h)

Quintana Roo, 23 de octubre. Se ha dado a conocer la muerte del deportista y fisicoculturista mexicano Jorge Corona, a los 26 años. El lamentable anuncio de su deceso fue compartido en redes sociales por familiares y amigos.

En su perfil de Instagram, seres queridos le rindieron homenaje con emotivos mensajes, recordando al también creador de contenido con la pasión y la disciplina que caracterizaron su carrera deportiva.

Muere el fisicoculturista Jorge Corona

Fue el 15 de octubre cuando familiares confirmaron la muerte de Jorge Corona, quien se hizo famoso gracias a compartir sus rutinas y disciplina a través de redes sociales, así como por destacar y ganar diversos eventos nacionales e internacionales de fisicoculturismo.

Aunque en ese momento no revelaron las causas de su muerte, fue uno de sus amigos y fotógrafo, Rik Ibarrola, quien confesó que el fisicoculturista mexicano, de 26 años, murió ahogado en el mar, mientras se encontraba vacacionandoen las playas de Quintana Roo, México.

“Tuvo un problema en el mar. El mar estaba muy picado y no pudo salir. No pudieron reanimarlo”, escribió en redes sociales.

Luego de que se diera a conocer los detalles de su deceso, usuarios de redes sociales dejaron emotivos mensajes, dando el pésame y recordando al fisicoculturista, denotando su admiración.

En su última publicación en Instagram compartida el pasado 11 de octubre, Corona compartió varias fotografías disfrutando en Xcaret: “Un sábado tranqui en Xcaret”, escribió.

¿Quién era Jorge Corona?

Jorge Corona fue un famoso fisicoculturista mexicano que se dedicaba a compartir en su cuenta oficial de Instagram, donde contaba con más de 25 mil seguidores, sus rutinas diarias, así como consejos de fisicoculturismo, así como mostrar sus apariciones en diversos eventos a los que asistía.

Otra de las publicaciones de Jorge que logró capturar la atención tras su muerte fue el pasado 12 de octubre, cuando el joven deportista publicó una fotografía desde el gimnasio, en donde revelaba estar muy feliz y motivado por crecer dentro del deporte.

“Súper motivado después de ver ganar a Terry su tercer título Mr Olympia, así menos ganas dan de aflojarle y solo me motiva a seguir sus grandes pasos”, escribió en su último mensaje en redes sociales.

Fama

​

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir