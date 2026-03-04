La vivienda, cada vez más cara e inaccesible a las familias mexicanas y jaliscienses (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. El costo de la vivienda sigue incrementándose de forma elevada tanto en México como en Jalisco, afectando especialmente a los jóvenes y las familias de ingresos bajos y medios, destacó la edición más reciente (número 28) del Boletín de análisis económico, elaborado por la Escuela de Negocios ITESO (ENI).

Según la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el precio de las casas en el país subió 8.9 por ciento anual al cierre del cuarto trimestre de 2025.

El mercado inmobiliario de Jalisco confirma sus mayores costos respecto al resto del país: de 2017 a la fecha, el precio de una casa se ha elevado 124.5 por ciento, es decir, más del doble, en contraparte al aumento acumulado a nivel nacional (99 por ciento).

Además, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es el área urbana más cara del país, con un aumento de 12.5 por ciento anual, a diferencia de las regiones metropolitanas del Valle de México (5.1 por ciento) o Monterrey (9.5 por ciento).

“Esto lleva a muchas dinámicas perversas y aumenta el riesgo de exclusión habitacional para amplios sectores de la población, en especial jóvenes y hogares de ingresos medios”, mencionó Mireya Pasillas Torres, coordinadora responsable del boletín.

La académica de la ENI agregó que esta dinámica se agrava por el estancamiento en los ingresos laborales de los trabajadores jaliscienses, evidenciado en este documento y en entregas previas.

A nivel nacional, el dato más preocupante es el encarecimiento de la vivienda económica-social (11.2 por ciento anual), mayor a la vivienda media-residencial (7.6 por ciento), según los registros de la SHF.

“Que aumenten a mayor velocidad los precios de las viviendas económicas genera mayor presión a las personas que no pueden adquirirlas”, señala Pasillas. “La vivienda es cada vez más inasequible para amplios sectores de la población que tienen menores ingresos y esto profundiza las brechas económicas a nivel nacional”.

Mujeres e informales, los más afectados por la pobreza laboral

Aunque los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran reducciones nacionales y estatales en la pobreza laboral ―el porcentaje de los trabajadores cuyos ingresos son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria―, este problema sigue afectando mayoritariamente a las mujeres y a los trabajadores informales.

Al cuarto trimestre de 2025, 32.3 por ciento de la población ocupada en México y 23.9 por ciento de las familias jaliscienses tienen ingresos inferiores al costo de la canasta alimentaria.

Sin embargo el ingreso laboral de las mujeres mexicanas es de 6 mil 699 pesos mensuales en promedio, alrededor de 20 por ciento menos que los 8 mil 361 pesos que perciben los hombres.

Además, solo 0.7 por ciento de los trabajadores que cuentan con empleo formal ―con prestaciones sociales y acceso a los servicios médicos del IMSS― viven en pobreza laboral, contra 17.8 por ciento de los trabajadores con ocupación informal.

“Los resultados del cuarto trimestre de 2025 muestran una mejora en el poder adquisitivo laboral y una disminución en la pobreza laboral. Sin embargo el problema sigue afectando a una proporción considerable de la población y se encuentra fuertemente concentrado en el amplio segmento informal del mercado laboral”, menciona el Boletín de análisis económico en la página 6.

En el caso de Jalisco, la mayor preocupación es que la pobreza laboral no se redujo a la misma velocidad que a nivel nacional, a pesar de que el porcentaje de población con esta condición es menor a la del país. En los últimos dos trimestres del año, Jalisco redujo este indicador de 24.9 por ciento a 23.9 por ciento (1 por ciento), pero el país lo bajó de 35.4 a 32.3 por ciento, es decir, 3.1 por ciento.

Crecen la informalidad y el déficit comercial

El Boletín de análisis económico también registra un déficit de 6 mil 481 millones de dólares en la balanza comercial de México durante enero de 2026.

Esta cifra se debe a que, en el primer mes del año, México registró poco más de 48 mil millones de dólares en exportaciones o ventas al extranjero, pero tuvo que comprar o importar a otros países casi 54 mil 500 millones de dólares en mercancías petroleras y no petroleras.

El documento analiza los datos del cuarto trimestre de 2025 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi. Destaca el aumento de la informalidad a nivel nacional (55 por ciento de los mexicanos laboran en esta condición), así como un deterioro de la calidad del empleo en Jalisco, ya que cayó 4.25 por ciento la ocupación formal.

Sin embargo, el estado presenta una tasa de desocupación (2.3 por ciento) inferior a la nacional (2.7 por ciento).

“La informalidad sigue fuerte, la ocupación sigue cayendo y las mujeres tienen trabajos más precarios”, resume Pasillas.

Estos y otros indicadores se pueden revisar en el número 28 del boletín, disponible en https://ite.so/boleconomi28.

