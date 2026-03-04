FIFA cancela 40% de reservaciones para el Mundial en la Ciudad de México (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. A 101 días de la inauguración del Mundial, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) canceló 40 por ciento de las 2 mil reservaciones que tenía desde hace varias semanas en la capital, informó el director general de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, Alberto Albarrán Leyva.

“Hay hoteles completitos en los que ha cancelado 200 o los 180 cuartos”, por lo que aseguró que rumbo a la justa “ha habido más cancelaciones que reservaciones”.

A pesar de la proximidad del evento, la ocupación hotelera registrada es de apenas un tercio de las 63,000 habitaciones disponibles en la Ciudad de México.

