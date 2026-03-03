Cae secretario de Tránsito de Iguala por delincuencia organizada; lo relacionan con Ayotzinapa (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de marzo. En el municipio de Iguala, Guerrero, fuerzas federales detuvieron a Mauro Antonio Mosso Benítez, secretario de Tránsito municipal, por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada y por su posible vínculo con el caso Ayotzinapa.

La detención se realizó como resultado de trabajos de investigación y seguimiento encabezados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con la información oficial, tras integrar datos de prueba suficientes, estos fueron presentados ante un juez de control, quien autorizó una orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey.

Aseguran armas y narcóticos

Durante la diligencia judicial, las autoridades detuvieron al servidor público municipal y aseguraron:

Un arma corta

Un arma larga

Cartuchos útiles

Un cargador

Dosis de droga

Teléfonos celulares

El detenido fue informado de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público federal, quien determinará su situación jurídica.

Presunto vínculo con el caso Ayotzinapa

De acuerdo con las líneas de investigación, Mauro Antonio Mosso Benítez estaría relacionado con el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Las autoridades señalan que el detenido presuntamente utilizó un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes el 27 de septiembre de 2014, un día después de los hechos ocurridos en Iguala.

El caso Ayotzinapa es una de las investigaciones más relevantes en materia de justicia y derechos humanos en México, derivada de la desaparición de los normalistas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

¿Qué sigue?

Será el Ministerio Público federal quien determine la situación jurídica del detenido en las próximas horas, con base en los elementos de prueba integrados en la carpeta de investigación.

La indagatoria continúa abierta para establecer el grado de responsabilidad del servidor público municipal y su posible relación con los hechos registrados en 2014.

Publimetro

