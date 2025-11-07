La viuda del Pdte. Mpal. de Uruapan ¿sobornada?: Alfredo Brena (18:15 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Yo no sé si es inocencia o conformismo a ultranza o simplemente insolencia por exceso de confianza. Antes de oír la sentencia, mejor pagan la fianza; al rescatar la conciencia queda libre la esperanza.

Grecia Itzel Quiroz García, tomó protesta como presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ante el congreso local, con el respaldo de todos los diputados presentes (38), de los cuales 26 pertenecen a Morena y sus aliados.

Durante este acto protocolario, la viuda de Carlos Manzo, tomó protesta como alcaldesa sustituta y agradeció al pueblo de Uruapan, al Movimiento del Sombrero, y a la ciudadanía, su respaldo, pero, lamentó que las autoridades miraron a la localidad, solamente tras la violencia en el lugar durante el fin de semana.

“Recibí a la esposa de Carlos Manzo, y a su hermano y a un equipo cercano (…) ellos, con toda razón, exigen justicia y que se llegue hasta el final en esta investigación y se haga justicia del asesinato. Ella va a ser la Presidenta Municipal de Uruapan, y acordamos apoyar al municipio. Claudia Sheinbaum”.

Esta fue la declaración que dio la presidente Claudia el miércoles 5 de noviembre 2025.

Lo primero que cabe hacer notar, es el tono dictatorial de la declaración, la presidente Claudia, pasando por encima del Congreso local del Estado Libre y Soberano de Michoacán, designa a la viuda de Carlos Manzo, como la persona que lo va a suceder en el cargo.

Y todo esto se da, tras días de culpar a los gobiernos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, de la violencia en Michoacán, y en todo el país. Excluyendo eso sí, de toda culpa a López Obrador, quien es el responsable del empoderamiento de los Cárteles en todo México, con la fusión de políticos y narcos, que convirtieron a México en lo que es hoy: un país Narco Terrorista, en la mira de los Estados Unidos, en su lucha contra el Eje Rojo latinoamericano. Eje Rojo conformado por las dictaduras Narco Políticas del continente.

Pero no todo son errores por parte de la Presidente Claudia. Tuvo el acierto, dictatorial, pero acierto, pero acierto al fin, de cooptar a la viuda del ejecutado Carlos Manzo.

En el medio estudiantil, específicamente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuando un estudiante grillo empieza a dar guerra, simplemente se le incorpora a la nómina, ya sea en lo administrativo o docente, y el problema está resuelto. Ese grillo, ya no va a dar guerra. Simplemente porque cambiaron sus intereses.

Un ejemplo práctico de este comportamiento, es Carlos Ímaz, ex esposo de la presidente Claudia. Desde el fin de su carrera política, Carlos encontró estabilidad en la academia. Ímaz trabaja en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en donde es parte del personal docente. Su experiencia y formación en sociología lo mantienen activo en el campo educativo, en donde imparte conocimientos a nuevas generaciones de estudiantes. Aunque ya no participa activamente en la política, la carrera de Ímaz no deja de ser objeto de análisis, particularmente en contextos donde la corrupción y la transparencia gubernamental son discutidas.

Ahora bien, aunque este arreglo deja a la viuda del difunto presidente municipal, bajo la férula del poder dictatorial de la presidente Claudia. Tengamos la esperanza, de que el Movimiento del Sombrero, se mantenga independiente ante el acoso federal.

Porque hay que subrayar, que el Movimiento del Sombrero, tiene como objetivo la erradicación de los Cárteles que los tienen asolados con las extorciones, los asesinatos y los secuestros. Y ese no es el mismo interés de las Fuerzas Federales dictatoriales.

Michoacán es un gran productor de frutos como fresa, zarzamora y guayaba. Y se ha consolidado como líder nacional en producción agropecuaria. Además de aguacates y cítricos, que exportan a los Estados Unidos. Y no olvidemos que Michoacán, tiene también el Puerto de Lázaro Cárdenas, para contrabandear fentanilo, metales, drogas o cualquier cosa.

Además es la cuna de La Familia Michoacana, uno de los 4 Cárteles del crimen Organizado que controlan el país. Luego entonces, es un punto vital para el presidente Trump en su cruzada contra los regímenes Narco Políticos del continente americano.

Finalmente, recordemos que dos colaboradores cercanos de la presidente Claudia, tienen su pasado anclado a Michoacán. Como es el caso de Lázaro Cárdenas Batel, actual Jefe de la Oficina de la Presidencia de Sheinbaum, quien tiene un pasado borrascoso a su paso por la gubernatura de Michoacán (2002 – 2008), ligado al narcotráfico.

El otro colaborador es García Harfuch, quien fue delegado de la Policía Federal en Michoacán, en el sexenio de Peña Nieto. Y alumno de Genaro García Luna con Felipe Calderón.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

06 nov 2025

