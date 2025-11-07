Hallan decapitado a exalcalde panista de Veracruz tres días después de su secuestro (18:45 h)

2025/11/06  De Redacción ADN
0


Veracruz, 6 de noviembre. El cuerpo del exedil de Chinameca se encontraba entre sembradíos de maíz en la carretera que comunica a los municipios de Oteapan con Zaragoza.

A tres días de haber sido secuestrado, el cuerpo del exalcalde de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue hallado tirado entre sembradíos de maíz.

El hombre fue encontrado decapitado sobre la carretera que comunica a los municipios de Oteapan con Zaragoza, al sur de Veracruz.

