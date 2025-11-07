Nueva emboscada en la zona Triqui, MULT responsabiliza a grupos paramilitares (18:03 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Nuevamente la violencia se hizo presente este día en la zona triqui, donde sujetos desconocidos emboscaron a dos vehículos de militantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) que circulaban a la altura de la desviación de la Cumbre de Yerba Santa.

Los hechos se dieron alrededor de las 14 horas de este jueves donde otra vez quienes ostentan el dominio en las comunidades ubicadas sobre la carretera federal atentaron contra dos unidades de motor de esta organización, señaló la dirigencia colectiva del MULT a través de un comunicado.

Mencionaron que a estas horas se desconoce el número de muertos y heridos por esta cobarde emboscada provocada por grupos paramilitares que asedian constantemente a la población civil en este punto.

“Ante estos graves hechos de violencia, señalamos y acusamos al Gobierno Federal de incumplir su obligación de garantizar la seguridad en este tramo carretero, particularmente entre las comunidades de Agua Fría y El Carrizal, donde desde el año 2022 nuestra organización ha exigido la instalación de cámaras de vigilancia y módulos permanentes de la Guardia Nacional, con el propósito de prevenir los asesinatos y ataques que se cometen impunemente contra nuestros compañeros y compañeras, y para que los pueblos puedan transitar sin miedo”.

Mencionaron que hoy es un día más de luto y dolor.

“Responsabilizamos directamente a las organizaciones paramilitares que se encuentran asentadas sobre el tramo carretero donde sucedió este cobarde atentado, ya que mantienen el control armado en la zona, siembran el terror entre las comunidades y generan un clima de incertidumbre e inseguridad permanente”.

Ante ello, exigen al Gobierno Federal y al Gobierno del Estado de Oaxaca actuar de manera inmediata y contundente para restablecer la paz y la seguridad en la región Triqui.

Además de garantizar el libre tránsito de las familias que circulan por esta importante vía de comunicación, así como investigar, sancionar y desarticular a los grupos armados responsables de estos crímenes.

