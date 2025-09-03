Realiza Daniela Taurino junto al presidente de la Jucopo premiación del concurso “Tu voz indígena en el Congreso” (18:15 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 2 de septiembre. Daniela Taurino, diputada local del distrito XII, junto al presidente de la JUCOPO Benjamín Viveros Montalvo realizaron la premiación del concurso “Tu voz indígena en el Congreso”, en el marco del mes de la juventud.

Dicho concurso fue dirigido a jóvenes indígenas oaxaqueños, cuyo objetivo fue la creación literaria (poesía) sobre los temas: Madre Tierra, Mujeres y Juventud, siendo el eje central el estado oaxaqueño.

En Sesión Ordinaria de la LXVI Legislatura del Estado de Oaxaca, fue reconocido el trabajo de los jóvenes: Karla Itzel López Confesor, Betzi Saraí Jiménez, Irving Rosales Martínez y Mariana Bi Nisa Sánchez.

“Felicitaciones para todas y todos los concursantes, en el Congreso de Oaxaca reconocemos y promovemos el talento de las juventudes oaxaqueñas, ofreciendo este espacio para difundir las voces que construyen el presente y futuro de nuestra tierra”, puntualizó Daniela Taurino en la citada premiación.

