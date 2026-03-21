La Liga de Béisbol Eduardo Vasconcelos celebra 50 años con un juego de estrellas (17:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 21 de marzo. La Liga de Béisbol de Aficionados Lic. Eduardo Vasconcelos, celebra 50 años de historia, en los cuales ha disputado 84 campeonatos, con la participación de novenas representativas de diversas zonas de los Valles Centrales, portal motivo este domingo 22 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana se realizará el Juego de Estrellas en la Unidad Deportiva 21 de marzo.

Actualmente la llamada casa del béisbol, conocida como la Unidad Deportiva 21 de marzo, forma parte de la liga, y se ha convertido en un espacio ideal para la actividad física cada fin de semana, con la integración de cinco diamantes de juego, como es el Estadio Eloy Martínez Vigil, el campo Gilberto Ontiveros López, el campo Pedro Vásquez, el campo Adalberto Toral Ortiz y el estadio Jorge Crespo Olivera.

La liga a lo largo de sus 50 años, ha celebrado 84 campeonatos, en dicho recorrido se han homenajeado a 71 personalidades destacadas, el torneo actual honra el nombre de Leonardo Díaz Hernández, contando con la participación de 59 equipos, distribuidos en 5 categorías.

Otro de los factores que hace fuerte a esta liga, es la unión que genera entre las comunidades que forman parte de los torneos, por lo cual se tienen equipos representativos de Santa María Coyotepec, Zimatlán de Álvarez, Zaachila, San Pablo Huixtepec, Ocotlán de Morelos, San José, Etla, Santo Domingo Barrio Alto Etla, San Sebastián, Etla, Vista Hermosa, Etla, Tlacolula de Matamoros, Matatlán y Cuicatlán.

Los mejores peloteros de la primera fuerza especial se enfrentarán en el estadio Eloy Martínez Vigil, de la Unidad Deportiva 21 de marzo, en esta ocasión la selección A, estará a cargo del manager Alfonso Cueto Villanueva (Cerveceros), acompañado del coach Luis Enrique Salinas Aragón. Mientras que la selección B, es coordinada por el manager Honorato del Ángel, en conjunto con el coach Jorge Sánchez Romero.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir