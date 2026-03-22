Acribillan a motociclista en pleno callejón de Juchitán (09:00 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 22 de marzo. La violencia volvió a hacerse presente anoche en la Segunda Sección, donde un hombre que trabajaba como repartidor fue asesinado a balazos mientras se desplazaba en su motocicleta.

El ataque ocurrió en el callejón de Los Leones, entre las avenidas Morelos y Reforma, donde vecinos reportaron una ráfaga de disparos que interrumpió la tranquilidad de la zona, provocando temor entre quienes se encontraban cerca.

Tras el reporte, elementos de seguridad pública se movilizaron al lugar y localizaron a la víctima tendida sobre el pavimento, sin signos vitales. Paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos confirmaron el deceso al no encontrar ya nada que pudiera hacerse.

La identidad del fallecido no ha sido confirmada hasta el momento. La zona fue acordonada mientras autoridades ministeriales realizaban las diligencias correspondientes y daban inicio a las investigaciones para dar con los responsables.

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