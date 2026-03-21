Con el principio juarista, reitera Salomón Jara respaldo en la defensa de la soberanía nacional (16:20 h)

Guelatao de Juárez, Oax. 21 de marzo. En el aniversario 220 del Natalicio de Benito Juárez García, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Gobernador Salomón Jara Cruz reconocieron el legado del Benemérito de las Américas, cuyos ideales -aún vigentes-, han forjado la soberanía, libertad e institucionalidad.

En Guelatao de Juárez, cuna del prócer, ambos reconocieron la aportación de las mujeres en la vida política, social y militar del país, por lo que este 2026, fue declarado como el año de Margarita Maza, representante del espíritu de la causa liberal de México.

Con el principio juarista, el Mandatario estatal reiteró el respaldo de Oaxaca hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en defensa de la soberanía nacional ante presiones externas e intereses ajenos.

“Oaxaca expresa respaldo claro y total sin titubeos a la Presidenta y reconoce su liderazgo y profundo compromiso con la nación; porque al igual que Margarita Maza, no le tiene miedo al camino y nos guía con sabiduría y liderazgo”,sostuvo.

En este sentido, Jara Cruz reconoció que la defensa de México ha tenido siempre el rostro y la voz de las mujeres, como la de la Primera Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas de México, que al igual que Benito Juárez y Margarita Maza, han sido ejemplo ante el mundo de que la soberanía nacional no se negocia y su destino no se decide desde afuera, ni de los privilegios, sino de la voluntad del pueblo mexicano.

“El deber nos llama a seguir transformando, a desmontar inercias y cerrar el paso a quienes pretenden que México vuelva a estar subordinado a intereses ajenos; en esta tarea no hay lugar para la duda, porque el legado juarista no es de la complacencia, sino de la firmeza republicana”, puntualizó.

En tanto, la Presidenta de México destacó la esencia de Benito Juárez, que nunca se apartó de sus principios. “Juárez es el indígena que abrió camino en una sociedad cerrada, es el hombre que convirtió la ley en instrumento de justicia, es el reformador que derribó los privilegios, el Presidente que defendió la Soberanía frente a las potencias extranjeras, el ciudadano que nunca se colocó por encima del pueblo, el que gobernó para servir, el Presidente, que hasta la fecha sigue causando molestia con sus enseñanzas a los conservadores”, indicó.

Margarita Maza, Embajadora Histórica de la República Mexicana

En esta ceremonia cívica, se develó un billete conmemorativo de la Lotería Nacional en memoria de Margarita Maza, quien fue reconocida como Embajadora Histórica de la República Mexicana, así como la cancelación de una Estampilla Postal, y se firmó un decreto por el cual se le distingue con este reconocimiento. En la tierra del prócer y al pie de su estatua monumental, se montó una guardia de honor y se colocó ofrenda floral.

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