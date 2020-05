La hambruna ya recorre San Juan Guichicovi: Antorcha (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. Habitantes de las comunidades Buena Vista, Santa Ana y Río Pachiñé pertenecientes al municipio de San Juan Guichicovi, ubicado en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, se han manifestado de diversas formas y respetando las medidas sanitarias, debido a que ante la contingencia provocada por el Coronavirus, ya no tienen trabajo ni dinero para poder comprar comida y alimentar a sus familias.

Con una población de 28 mil 142 habitantes, San Juan Guichicovi se encuentra como uno de los municipios con un muy alto grado de marginación. Ante esta situación, en esta pandemia, los hogares de las familias vulnerables se enfrentan a un panorama más turbio que al cotidiano.

Adela Lucas Zacarías, ama de casa de la comunidad de Buena Vista, en una declaración difundida en redes sociales, afirmó que solicita apoyo a los diferentes niveles de gobierno debido a que son ellos quienes en estos tiempos de crisis, deben salvaguardar la vida de sus gobernados.

“Nosotros en todo pagamos impuestos y quienes administran la recaudación de esos impuestos son los que se mantienen en el poder, por eso me siento molesta cuando el gobierno Federal, Estatal y municipal, no se preocupen por lo que le pasa a la gente de escasos recursos; soy una persona ya de edad y me cuesta mucho poder solventar mis gastos, los pocos animales que tengo se están muriendo porque no les puedo comprar alimento, yo le pido a los del gobierno que nos apoyen”, señaló.

Por último, Floralia Gonzáles Antonio activista del Movimiento Antorchista en la región, argumentó estar en desacuerdo con la actitud tomada por los distintos niveles del gobierno, aclarando que se ha estado repartiendo despensas y eso no lo ven mal, lo que sí enoja es que solo se le entregue a los afiliados a Morena y no a los que realmente lo necesitan.

“Por esa misma razón me sumo a la exigencia, de que el los gobierno federal, estatal, y municipal entreguen un programa nacional de distribución de alimentos. De igual forma hago el llamado al público en general, a que se sume al Movimiento Antorchista para poder luchar juntos contra esta pandemia”, finalizó González Antonio.

