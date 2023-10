La furia de AMLO y la mentada de Fox: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. El presidente está furioso con los medios de comunicación. Refleja más molestia por las críticas que se han hecho al manejo oficial de la catástrofe de Acapulco, que pesar por las víctimas del huracán Otis.

Su conocida intolerancia a los cuestionamientos lo llevó a hacer graves generalizaciones con lo que el llama “los medios de manipulación” que han evidenciado la incompetencia del gobierno ante el desastre natural.

Dice que están como “buitres” en busca de fallecidos.

“Tienen problemas con nosotros porque ya no pueden robar como antes los dueños de los medios, están queriendo aprovecharse de la desgracia de esta tragedia para sacar algún provecho. Son temporadas de zopilotes”, asegura.

¿Se le habrá olvidado que la primera versión oficial fue qué no había muertos sin tener información real? Es pregunta.

Luego se habló de 24 muertos y cuatro desaparecidos. La cifra no se modificó hasta dos días después.

¿No fue el propio AMLO el que declaró “tuvimos suerte, el creador nos protegió, no fueron tantos…”? Es otra pregunta.

El trágico saldo subió a 43 muertos y 36 desaparecidos; luego a 48 muertos, para después bajar a 45 muertos “que tenemos en el Semefo”, dijo la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Uno de los argumentos más utilizados por el oficialismo para justificar la ausencia de medidas efectivas de prevención es que Otis pasó de tormenta tropical a Huracán categoría cinco en menos de 12 horas.

Transcribo parcialmente un nota de CNN en español, publicada a las 18:57 del pasado martes 24 de octubre, horas antes de que Otis llegara a las costas de Guerrero:

“Sigue siendo un huracán peligroso, según el pronóstico más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.”

A los ex presidentes panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, también les llovió por criticar a su gobierno. El guanajuatense hasta la madre les mentó.

“No me queda más que decirles: chinguen a su madre a todos los que nos gobiernan, militares o no. Resuelvan Acapulco y la inmensa desgracia en que está nuestro país’, escribió en X.

“Ese es el ex presidente Fox”, dijo AMLO.

***

Ya que estamos. La CFE asegura que es completamente falso que el restablecimiento de del servicio eléctrico en Acapulco sea hasta enero del 2024, como han señalado algunos medios.

La oficina de comunicación de la Comisión nos envió un comunicado en el que adelanta que a la hora que usted lea esto, el puerto entero tendrá luz.

Ojalá…

De acuerdo con sus protocolos, la CFE dio prioridad a servicios fundamentales para la comunidad: instaló de manera inmediata plantas de emergencias, principalmente para dotar de energía a hospitales, sistemas de comunicaciones, gasolineras, instalaciones de seguridad pública, protección civil y establecimientos que dan servicios prioritarios, asegura el comunicado.

***

Morena tiene hasta el diez de noviembre para lograr la reelección de la fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy. Si no ocurre antes de esa fecha, se tiene que reponer todo el procedimiento con otra terna. Por eso andan apurados.

Ya le mandaron la iniciativa a la presidenta panista de la mesa directiva del Congreso de la CDMX, Adriana Salido para que le de turno.

Fuentes vinculadas con ese proceso nos dicen que hay presiones fuertes sobre diputados locales de la oposición para que se ausenten a la hora de la votación, a fin de que Morena alcance la mayoría requerida.

Sabemos que ya hay un acuerdo entre los tres partidos del Frente Amplio por México de votar en contra de que se quede Godoy. Saben que si se reelige como fiscal les va a hacer “la vida de cuadritos cuatro años más.”

Allí es donde empieza el juego sucio de Morena para que se ausenten o les den ganas de ir al baño a la hora de votar.

A cambio del voto les prometen a los priistas que van a dejar libre a su ex presidente en la CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez, preso por trata de personas, nos aseguran fuentes confiables.

Agregan: “El PRD anda enojado con el PAN porque le dio los votos a Morena en Michoacán para nombrar al contralor del estado.

“El PRI está enojado con el PAN, porque le dio los votos a la contaduría mayor de hacienda para que sesionara La Auditoría Superior y desahogara algunos temas de Morena y no les avisó”.

El ambiente se enrareció aún más por el hecho priistas y perredista no quieren que la citada presidenta panista no le de turno a la iniciativa de reelección hasta que llegue la fecha fatal y se vean obligados reponer el proceso.

“Pero el PAN dice: es que si no le doy turno va a ser un problema. Priistas y perredistas responden: No hay problema si la mesa dice que se va a hacer un análisis. ¿Cuántas iniciativas se han quedado sin darles turno y no pasa nada?

FIN.

