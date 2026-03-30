¿La eutanasia en México será legal? Samara Martínez lucha por la Ley Trasciende para acceder a una muerte digna (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. La joven española Noelia Castillo Ramos había solicitado la eutanasia después de años de enfrentar severos problemas físicos y psicológicos. Su petición culminó con su fallecimiento el 26 de marzo, un evento que se produjo luego de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitiera un fallo a su favor, reconociendo su derecho a esta opción.

La batalla de Noelia por la eutanasia se extendió por un periodo significativo, evidenciando la complejidad y el rigor de los procedimientos legales involucrados en España. Su persistencia fue clave para la resolución de su caso.

“Noelia Castillo luchó un año y medio con este tema de la eutanasia y al final, de acuerdo a la ley española, pudo obtenerla el pasado jueves.”

El sufrimiento de Noelia Castillo fue descrito como “enorme”, abarcando una serie de condiciones médicas y experiencias traumáticas que marcaron su vida. Su historia personal subraya la profundidad de las razones que la llevaron a tomar esta decisión.

Ley Trasciende: El debate sobre la eutanasia llega a México

Mientras el caso de Noelia Castillo genera un precedente en Europa, el debate sobre la eutanasia también cobra fuerza en México. En este país, una joven identificada como Samara Martínez ha tomado la iniciativa para impulsar la legalización de la eutanasia a través de una propuesta legislativa conocida como la Ley Trasciende.

La propuesta de la Ley Trasciende busca establecer un marco legal que permita a las personas en México acceder a la eutanasia bajo ciertas condiciones, reflejando una creciente conversación social sobre el derecho a decidir sobre el final de la vida. La iniciativa de Samara Martínez representa un paso significativo en la búsqueda de opciones para aquellos que enfrentan padecimientos incurables y un sufrimiento insoportable, alineándose con los debates éticos y legales que se desarrollan a nivel internacional.

En México, la Ley Trasciende emerge como una iniciativa pionera para legalizar la eutanasia y garantizar una muerte digna, impulsada por Samara Martínez, una joven de 30 años de Chihuahua diagnosticada con insuficiencia renal crónica y lupus. Esta propuesta, nacida de su experiencia personal con dolor crónico e irreversible, busca reformar la Ley General de Salud y el Código Penal federal para eliminar prohibiciones y reconocer la autonomía del paciente.

Samara Martínez ha dedicado tres años a esta causa, presentando la iniciativa en el Senado y la Cámara de Diputados en octubre de 2025, respaldada por más de 128 mil firmas ciudadanas. “La Ley Trasciende no busca promover la muerte, busca humanizarla”, afirma Martínez, enfatizando el fin del sufrimiento innecesario en enfermedades terminales. Su lucha personal abrió el debate nacional sobre derechos humanos en salud, con apoyo multipartidista de PAN, PRI y Morena.

La Ley Trasciende fortalece la voluntad anticipada, asegura cuidados paliativos universales y permite a pacientes con diagnósticos confirmados por al menos dos médicos —en etapas avanzadas incurables— solicitar eutanasia. Incluye certificación notarial de la solicitud, ratificación en cinco días y la creación de un instituto en la Secretaría de Salud para procesar casos éticamente. Así, prioriza la decisión autónoma sin criminalización

El Heraldo de México

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