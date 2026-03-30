Vuelca camioneta de grupo musical en camino a Peña Blanca; tres personas resultan con golpes leves (14:30 h)

Edwin Meneses

Santa María Guienagati, Oax. 30 de marzo. La madrugada de este lunes, se registró la volcadura de una camioneta en el camino que conduce a Peña Blanca, agencia municipal de Santa María Guienagati, unidad en la que viajaban integrantes de un grupo musical que horas antes había amenizado un evento en dicha comunidad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el grupo regresaba tras participar en un torneo de básquetbol que culminó con un baile popular durante la noche en la agencia municipal. Fue durante el trayecto de regreso, en una zona montañosa y de constantes subidas, donde el conductor perdió el control de la unidad y terminó volcándose.

Versiones preliminares señalan que la posible causa del percance habría sido el peso del equipo musical que transportaban, sumado a las condiciones del camino, caracterizado por pendientes pronunciadas. El accidente ocurrió aproximadamente a una hora y media de la cabecera municipal de Santa María Guienagati.

En la camioneta viajaban tres personas, quienes afortunadamente resultaron con golpes leves que no ponen en riesgo su vida. Tras el incidente, los ocupantes lograron salir por su propio pie, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, quedando únicamente el susto y daños materiales.

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