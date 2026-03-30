Fiscalía detiene a presunta responsable de feminicidio de maestra Ayuuk en Oaxaca (13:35 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de marzo. Como resultado de trabajos de investigación especializados, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) logró la detención de una mujer identificada como A.D.R.L., por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en la colonia Monte Albán, en el municipio de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2026, al interior de un domicilio ubicado en la agencia de San Martín Mexicapan, donde fue localizado el cuerpo sin vida de la víctima, una profesora identificada con las iniciales R.G.G.

Tras el hallazgo, la FGEO activó de inmediato el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio.

Las primeras indagatorias y los estudios científicos realizados por personal de la Fiscalía Especializada en Feminicidio de la FGEO y especialistas en distintas áreas forenses permitieron establecer, de manera preliminar, que la causa de la muerte fue una hemorragia subaracnoidea derivada de un traumatismo craneoencefálico severo ocasionado por lesión contundente traumática, además, se detectaron signos de estrangulación mecánica manual.

Derivado de los actos de investigación realizados con perspectiva de género, así como labores de inteligencia criminal, se obtuvieron los indicios y datos de prueba suficientes para establecer la probable responsabilidad de A.D.R.L., quien fue detenida y puesta a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reitera su compromiso de aplicar todos los recursos legales, científicos y operativos para esclarecer los delitos de feminicidio, garantizando investigaciones exhaustivas con perspectiva de género que permitan combatir la impunidad y brindar justicia a las víctimas y sus familias.

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